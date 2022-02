Mulher afirma ter sofrido racismo em churrascaria de Niterói

Uma mulher negra, de 43 anos, afirma ter sido alvo de racismo e sofrido agressões dentro de uma famosa churrascaria, localizada no bairro de São Francisco, Região Sul de Niterói. Ela alega ter levado tapas e socos de outros clientes do local por conta de um desentendimento entre o filho dela e outra criança.

De acordo com relatos feitos por testemunhas à polícia, na última quarta-feira (9), o menino de dois anos, filho da vítima, estava brincando no “espaço kids” quando uma menina, de 10 anos, que estava comemorando aniversário no restaurante, teria provocado o garoto. A vítima, mãe do menino, teria pedido para que a garota parasse.

A mãe da menina, ao perceber a situação, teria se aproximado e iniciado ofensas contra a vítima. Entre os xingamentos proferidos estariam “macaca” e “piranha”. A vítima, se sentindo ofendida, teria reagido com um tapa. Na sequência, acompanhantes da mãe da garota se aproximaram e teriam iniciado as agressões físicas.

As agressoes só pararam quando o marido da vítima chegou e tirou a esposa do local. A mulher recebeu atendimento médico em um hospital particular, também na zona sul de Niterói. A ocorrência foi registrada pela 79ª DP (Jurujuba), que está investigando o caso. Imagens de câmeras de segurança deverão ser solicitadas.

A reportagem entrou em contato com a churrascaria por endereço de e-mail passado via contato telefônico. Até o fechamento deste texto, não havia sido encaminhada resposta.