Muitos se ausentaram das urnas nas eleições desse ano em Niterói

Os cuidados de prevenção por causa da pandemia da Covid 19 e o distanciamento social levaram muitos eleitores a se ausentarem nas eleições desse ano em Niterói. De um total de cerca de 390 mil eleitores, mais de 12 mil votaram em branco (cerca de 4,40%), nulos foram 26.501 (9,41%) e abstenções 109.677 (28,03%).

De forma costumeira, a cidade registra altos índices de comparecimento nas zonas eleitorais, mas esse ano muitos não compareceram. Nesse cenário, Axel Grael (PDT), se elegeu com mais de 62,56 % dos votos válidos. Pelas redes sociais, ele agradeceu a população o apoio que recebeu nas urnas: “É com muita alegria, emoção e orgulho que recebo a notícia da nossa vitória no primeiro turno para a Prefeitura de Niterói. Essa não é uma vitória de um indivíduo, mas de um projeto sólido que transformou nossa cidade, resgatando sua autoestima e tirando do papel conquistas históricas. Agora vamos avançar ainda mais, fazendo de Niterói um lugar cada vez melhor pra viver e ser feliz. Muito obrigado”.

Nas eleições de 2016, o percentual de quem não escolheu nenhum dos candidatos superou o do vencedor, na ocasião Rodrigo Neves, que recebeu 58,59% dos votos válidos. A abstenção chegou a 22,31% do total de eleitores, com 18,08% de votos nulos e 4,65% em branco. Assim, os eleitores que não escolheram nenhum candidato somaram 148 mil, enquanto o vencedor recebeu 130 mil votos.

Os maiores colégios eleitorais do país viram o número de abstenções aumentarem nesta eleição, pelos mesmo motivos que Niterói com relação a pandemia ou até mesmo pelo descontentamento com a política, segundo analistas. Os dados gerais já indicavam um total de 23,14% de abstenções em todo país, pouco antes dos 100% das urnas apuradas. A abstenção na cidade do Rio ficou em 32,8%, acima do resultado do país, e entre as capitais, é a segunda maior abstenção, apenas atrás de Porto Alegre, por exemplo (33,1%).