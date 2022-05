Muito esperados, concursos para a Receita Federal e o INSS estão mais próximos de acontecer

O tão aguardado concurso da Receita Federal parece estar mais próximo de ser concretizado. Depois do processo sofrer 27 avanços internos dentro do Ministério da Economia em apenas uma semana, o processo enfim chegou até a Assessoria de Orçamento do órgão, na manhã desta quinta-feira (12).

O processo para a realização do certame voltou a se movimentar, depois do projeto lei do Congresso Nacional 1/2022 (PLN 1/2022) ser aprovado no dia 28 de abril. a lei que prevê um crédito suplementar ao orçamento fiscal da União, em favor de vários órgãos do executivo, estados, Distrito Federal e municípios, que busca viabilizar outros concursos federais como o da Receita Federal e do INSS. O documento agora aguarda somente a sanção do presidente Jair Bolsonaro.

O concurso da Receita, prevê a abertura de 669 vagas, com 469 para analista tributário e 230 para auditor fiscal. As duas carreiras exigem nível superior e os vencimentos são de R$ 12.142,39 para analista e de R$ 21.487,09 para auditor.

Outro concurso muito esperado é o do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e também pode estar próximo de ter sua realização aprovada. Uma reunião no último dia 5 de maio, representantes do Ministério do Trabalho e da Previdência sinalizaram positivamente para a realização do certame.

A mudança que pode ocorrer é a alteração para o cargo de técnico do seguro social, que hoje é para nível médio, passar a ser para nível superior. Mas a alteração não deve ocorrer neste certame, mas sim, a partir dos próximos. Então, esta pode ser a última oportunidade para ingressar no cargo com o nível médio.

O concurso do INSS tem previsão de abrir em todo o país 7830 vagas, sendo 6084 para técnico do seguro social e 1.746 analista do seguro social. o Salário inicial de técnico é de R$ 5.447,78, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458 e o de analista de R$ 8.357,07 por mês, também já contando com o auxílio.