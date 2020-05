Muita música e dança na programação virtual do Paschoal desta semana

Em tempos de isolamento social provocado pela pandemia do Coronavírus, o Centro Cultural Paschoal Carlos Magno (CCPCM) levou seus espaços de cultura para as redes sociais. Assim, a gente não perde o contato com nossos artistas favoritos e preenche o tempo da maneira mais agradável possível. Neste mês de maio, a programação tem atrações para todas as idades e gostos e já começa animada esta semana.

Na sexta-feira, 08, às 18h, ao som de guitarra, baixo, voz e bases pré-gravadas, o capixaba Duo Severino mostra seu trabalho que atravessa diversos gêneros musicais, mas dando destaque à MPB. O Duo integra a programação com uma live de apresentação ao vivo no Instagram e com um IGTV respondendo 5 perguntas de curiosidades sobre a carreira da dupla. A dupla de artistas resiste e persiste no caldeirão independente do Espírito Santo, um projeto que surgiu da teimosia em fazer música, apesar dos desafios em viver de arte. O cantor e baixista Humberto Campos e o cantor e guitarrista Edson Freitas são acompanhados por uma gama de instrumentos eletrônicos, fazendo a vez de “quebra-galhos”. O evento acontece novamente no sábado, 23 de maio, no mesmo horário.

Adilson Franco, artista nascido no eixo Realengo / Magalhães Bastos, é atração no sábado, dia 09, às 18h, com uma live de seu trabalho autoral “Interno Sol” e um IGTV respondendo 5 perguntas feitas pelos internautas sobre sua carreira e trajetória. O evento se repete na sexta-feira 22 de maio, no mesmo horário.

Na segunda-feira, 11, às 18h, as redes sociais do CCPCM apresenta um compilado de vídeos feitos pelos seus professores de dança de salão, ensinando diversos passos para que os seguidores consigam repetir em casa. O evento será feito no formato IGTV no Instagram e vídeo no Facebook.

Ações de engajamento

Nas quintas-feiras 07 e 14 venha curtir o “Você sabia?”, ação criada para divulgar curiosidades sobre o CCPCM e gerar interação. Será postada feed do Instagram e do Facebook. Também nas quintas, 07, 14 e 21, será “Dia de #TBT”, que tem como objetivo ampliar a interação com o público e relembrar exposições que passaram pelo CCPCM a partir de postagens nos Stories do Instagram com utilização de template com caixas de respostas.

Nos sábados, 09 e 23, será dia de “#DicadoPaschoal”, ação criada para informar os seguidores de atividades culturais, cursos, aulas que estejam acontecendo online gratuitamente. Já nos domingos, 10, 17, 24 e 31 teremos o “#DicadoPaschoalzinho”, que com a mesma pegada do “#DicadoPaschoal” pretende atender o público infantil que podem ser realizadas em casa de forma simples. Postagens feitas no feed do Instagram e Facebook.

Todas essas acções acontecem a partir das 18h.

SERVIÇO

– Duo Severino

08 e 23 de maio, às 18h (sexta e sábado)

– Adilson Franco

09 e 22 de maio, às 18h (sábado e sexta)

– Aula de Dança de Salão

11 de maio, às 18h (segunda)

– Você sabia?

07 e 14 de maio, às 18h (quintas)

– Dia de #TBT

07, e 21 de maio, às 18h (quintas)

– #DicadoPaschoal

09 e 23 de maio, às 18h (sábados)

– #DicadoPaschoalzinho

10, 17, 24 e 31 de maio, às 18h (domingos)