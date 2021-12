Muita diversão, cultura e arte no fim de semana

O último final de semana antes do dia 25 de dezembro antes do Natal está recheado de atividades culturais – natalinas, ou não. São muitas opções de shows, filmes, atrações nos canais de streaming.

Em Niterói, o Espaço Cultural Correios de Niterói apresenta várias exposições, todas com entrada gratuita. O espaço conta com acesso para pessoas com deficiência e limita a quantidade de visitantes a fim de evitar aglomeração. Veja abaixo a programação deste final de semana:

“Quando a mão encontra a terra”

A proposta da mostra é enforcar o conceito de memória pessoal e coletiva, utilizando a cerâmica não apenas como suporte físico, mas como força expressiva e simbólica.

“Seres, persistência, memória”

Coletiva onde seis artistas (Claudia Tebyriçá/Maria Perdigão/Regina Helene/Rosangela Soares Pinto/Sandra Fioretti/Sonia Guaraldi) apresentam obras cheias de descobertas, que comunicam questões em comum, como memória e transcendência.

Os trabalhos mostram todo o processo criativo das artistas e utilizam diferentes linguagens como, pintura, escultura, desenhos, gravura, instalação e performance.

“Pulsações”

No trabalho de Ana Morche, as cores seguem livres em delicadas nuances num diálogo permanente entre a artista e a sua arte, podendo surgir únicas, mistas ou em texturas variadas. Conchas, folhas, galhos, cascas de árvores e sementes surgem como fontes inspiradoras para ricos trabalhos em séries, como é o seu processo habitual.

Sua pintura é elaborada sem pressa, explorando em sucessivas aguadas, todas as possibilidades limítrofes do papel ou do pigmento utilizado.

“Bela – Bienal Europeia e Latino-Americana de Arte Contemporânea”

A exposição internacional “Bela – Bienal Européia e Latino-Americana de Arte Contemporânea” realiza a sua quinta edição, e apresenta obras de mais de 100 artistas plásticos que aprofundam o diálogo cultural entre as artes europeia e latino-americana.

O tema desta edição é Sustentabilidade e a proposta é revelar ao espectador a preocupação do Brasil com preservação da vida, da fauna e da flora.

“Boca Banguela”

A exposição apresenta obras em grandes dimensões que ocupam a entrada do Espaço Cultural Correios Niterói e a varanda do primeiro pavimento. São esculturas em ferro e outros metais fundidos que dialogam com a paisagem da Baía da Guanabara e surpreendem o visitante pela diversidade de formas e de acabamentos.

O horário de funcionamento de segunda a sexta, das 11h às 18h; sábados, das 13h às 17h – exceto feriados. Para quem desejar visitar o endereço é Av. Visconde do Rio Branco, 481 – Niterói/RJ.

Natal da esperança no Campo de São Bento

O Campo de São Bento, em Niterói, está todo enfeitado para o Natal, com decorações cativantes para aproveitar em família e tirar fotos (claro), a partir das 19h já é possível conferir as luzes acesas.

Este final de semana é a última oportunidade de aproveitar a programação de shows que o programa oferece. Neste sábado (18), às 19h30m, o coral “Nikity People” vai garantir a música ao vivo da noite. Já no domingo, o grande regente, compositor e pianista João Carlos Martins comanda o Projeto Aprendiz e Orquestra da Grota.

Roda Gigante no Rio

A roda gigante, considerada a maior da América Latina, é um ótimo programa para quem não teve a oportunidade de ir visitá-la ainda.

A Rio Star tem 88 metros de altura e uma vista panorâmica incrível dos principais pontos turísticos da cidade. Ela conta com 54 cabines e capacidade de 8 passageiros em cada. É uma experiência única.

O valor do ingresso é de R$ 59 a inteira e R$ 35 a meia-entrada. Os pedidos podem ser feitos pelo site https://yupstar.com.br/rio/.

Natal em Petrópolis

O Natal da Cidade Imperial é o maior do estado do Rio e promete muito entretenimento durante esse final de semana em diversos locais da cidade. Para quem deseja ir ver de perto vai poder desfrutar de “aulões”, apresentações, concertos e shows. Isso tudo e muito mais pode ser conferido no site oficial do evento: https://natalimperial.com.br/.

Homem Aranha: Sem volta para casa

Finalmente um dos filmes mais esperados de 2021 chegou às telonas. Ele estreou na quinta-feira (16), foi aplaudido 99% da crítica e promete uma produção impecável. O filme já pode ser considerado o maior e melhor filme de super-herói da história do cinema, com orçamento de 250 milhões de dólares. Está nos melhores cinemas da região metropolitana.

Lazer em casa: Sandra Bullock na Netflix

‘Imperdoável’, o novo filme de sucesso com Sandra Bullock, traz suspense, drama e um show de atuação da atriz. Confira a sinopse:

Após cumprir pena por um crime violento, Ruth volta ao convívio na sociedade, que se recusa a perdoar seu passado. Discriminada no lugar que já chamou de lar, sua única esperança é encontrar a irmã, que ela foi forçada a deixar para trás.

Além disso, a plataforma, que investiu pesado em filmes natalinos esse ano, lançou mais dois ontem (16): “Uma esposa de Natal” e “Um brinde ao Natal: luzes da cidade”. Você pode conferir pelo aplicativo ou pelo site.

Circo Voador apresenta Barão Vermelho

Neste sábado (18) o Circo Voador, espaço cultural pousado na Lapa, apresenta o Barão Vermelho tocando os seus grandes sucessos. Abertura será de Marcelo Gross e pista com DJ José Roberto Mahr. Os ingressos custam R$ 140 a inteira e R$ 70 a meia-entrada. Ingressos no site www.eventim.com.br .

Isis Chaby