Mudas de ipê-rosa são doadas em Maricá em homenagem ao dia das mulheres

Foram distribuídas 200 mudas de ipê-rosa para as mulheres em uma edição especial do programa Maricá+Verde, na manhã desta quinta-feira (10), na Praça Conselheiro Macedo Soares, no Centro. A iniciativa da Secretaria de Cidade Sustentável foi em homenagem ao Dia Internacional da Mulher (08), marcando também o retorno presencial do projeto, após três meses de pausa por conta da pandemia.

A Coordenadoria de Políticas para as Mulheres criou um varal de mensagens de empoderamento sobre a resistência feminina e distribuiu folhetos informativos sobre os serviços da Casa da Mulher de Maricá, espaço de referência no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica.

O secretário de Cidade Sustentável, Helter Ferreira, reforça a importância de homenagear a população feminina na data, principalmente com o ipê-rosa, presente que estimula a preservação do meio ambiente. Encontrado em todas as regiões do Brasil, o ipê sempre chamou a atenção de poetas, escritores e até de políticos.

“A flor do ipê é símbolo do Brasil. Acredito que as nossas mulheres também sejam nosso maior símbolo. Correlacionar a data com a preservação do meio ambiente é um lembrete de que em tempos difíceis o plantio de uma árvore simboliza a esperança de dias melhores. Convidamos a todos para participarem desse projeto e acompanharem nosso calendário trimestral”, afirmou.

Moradoras movimentam a Praça do Turismo

A aposentada Arlina dos Santos, de 62 anos, recebeu o ipê-rosa no início da manhã e ficou satisfeita com o presente da Prefeitura.

“Tenho um ipê-rosa no jardim de casa e nessa ação levei mais um para plantar nos fundos da minha residência. É maravilhoso o projeto retornar com essa homenagem ao Dia da Mulher, representando nossa delicadeza e paixão simbolizada nessa planta tão linda”, disse.

Estudante de Ciência Ambiental, Letícia Santiago, de 20 anos, ressaltou o papel da iniciativa para ampliar as áreas verdes da cidade.

“O Maricá+Verde é uma ótima oportunidade para as pessoas entenderem a importância da preservação ambiental. A doação dos ipês-rosas é uma forma de refletir sobre o meio ambiente e também sobre os nossos direitos. Vim com a minha família e pretendo participar mais vezes”, destacou.