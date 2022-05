As eleições vão se aproximando e a dança das cadeiras vai acontecendo. E, não seria diferente durante o governo do prefeito de Niterói, Axel Grael. Não foram uma, duas ou três mudanças no primeiro escalão do governo de Axel, foram seis. A informação foi publicada no Diário Oficial deste sábado (14).

Esse poderia ser apenas mais um sábado de descanso depois de uma semana agitada, mas não está sendo bem assim, após essa chacoalhada no mandato de Axel Grael. Mas, quem será que foi exonerado e quem assumiu a vaga? Confira!

Edinei Facioli Carvalho de Souza foi exonerado do cargo de assessor A, CC-1, da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão e nomeado para o cargo de diretor DG, da mesma pasta, em substituição de Eduardo de Alencar Imbassahy.

Rubia Cristina Costa Bomfim Secundino também foi exonerada do cargo de secretária Municipal, SM, da Secretaria Municipal de Governo e Demerval Teixeira Casemiro foi nomeado para a vaga decorrente da exoneração de Rubia.

Rubia Cristina Secundino foi exonerada

A Secretaria Executiva também passou por mudanças. Lincoln de Bastos Curado Neto foi exonerado do cargo de consultor, CG, da Secretaria Executiva e Bruno Barbosa Correia assumiu a vaga.

Jennifer com Axel Grael Tânia Regina assume o cargo de Secretaria na Secretaria Municipal de Acessibilidade

Jennifer Lynn Bastiani também foi exonerada do cargo de secretária, SM, da Secretaria Municipal de Acessibilidade e Tânia Regina Pereira Rodrigues assumiu o cargo em substituição de Jennifer.

A dança das cadeiras não parou por aqui! Rubens José Branquinho dos Santos foi exonerado do cargo de administrador regional, SM, da Administração Regional da Região Oceânica e Robson Guimarães José Filho assumiu a vaga em decorrente da exoneração de Rubens.

Rubens Branquinho ao lado do prefeito

Teve mudança na presidência da Fundação de Artes de Niterói (FAN) também. Marcos Sabino Braga Ferreira foi exonerado do cargo de presidente do órgão e Fernando Brandão Solano de Mendonça, que estava na direção da Sala Nelson Pereira dos Santos, assumiu a vaga na presidência da FAN.