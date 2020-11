Mudanças no Campo de São Bento para aniversário de 447 anos de Niterói

O tradicional Campo de São Bento está passando por algumas mudanças para a celebração do aniversário de Niterói, celebrado no próximo dia 22. Novo paisagismo, parque das crianças de até cinco anos com piso emborrachado e a montagem de um pergolado de flores sobre o Rio Icaraí estão entre as novidades do grande parque. Além dessas novidades também será inaugurado o ParCão, um espaço destinado exclusivamente aos pets.

Outra novidade será uma sala de sementes que funcionará na administração do Campo de São Bento. O espaço poderá ser visitado pelo público e funcionará como um acervo de sementes e matrizes de árvores do campo. As intervenções para o novo paisagismo começaram em junho com plantio de espécies como Hera roxa, Íris amarela, Singônio, Grama amendoim, Antúrio vermelho e Érica roxa.

De acordo com a Prefeitura de Niterói todo o paisagismo foi baseado em sua flora original e aprovado pelo Conselho de Cultura, sendo elaborado de acordo com as normas determinadas pelo Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural (DePAC).