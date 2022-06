Mudanças na nova Lei Urbanística seguirão à PGM sob protestos de conselheiros

O substitutivo que contém as alterações na nova Lei Urbanística de Niterói foi apreciado em reunião extraordinária no Conselho Municipal de Políticas Urbanas (Compur), na noite de hoje (6), na Prefeitura. Mesmo com discordâncias de conselheiros presentes no encontro, o projeto de lei que prevê o aumento do gabarito na cidade segue para a Procuradoria-Geral do Município (PGM). O secretário de Urbanismo Renato Barandier não falou em prazo.

Antecipado por A TRIBUNA no domingo (6), as alterações da nova Lei Urbanística foram apresentadas no início da reunião, que foi marcada por posições contrárias ao projeto e breves discussões entre conselheiros e o secretário de Urbanismo. O pedido da reunião foi feito pelo Legislativo ao Executivo, através do vereador Leandro Portugal (PV), que estava no encontro. Além dele e de outros parlamentares, estiveram presentes representantes da Secretaria de Habitação e outros vereadores. Além deles, a promotora da Tutela de Cidadania do Núcleo de Niterói do Ministério Público, Renata Scarpa, também compareceu, mas se retirou da reunião após alegar que o comportamento do secretário Renato Barandier foi desrespeitoso durante um momento da plenária.

Entre as considerações feitas pelos membros do Compur, quatro pediram que o prazo para a análise do substitutivo fosse ampliado. Membro do Compur representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), Cynthia Gorham, alegou que o prazo de dez dias do regimento interno não foi respeitado, seguida por outros conselheiros. As alterações foram encaminhadas por e-mail aos membros do conselho na quarta-feira passada (2), dando três dias, no mínimo, para verificação das alterações.

No entanto, quando a palavra retornou para o secretário Renato Barandier, presidente da reunião, ele apresentou uma posição fortemente contrária ao aumento do prazo para apreciação. De acordo com o secretário, houve tempo para discutir a lei, citando reuniões anteriores.

Outras questões foram levantadas pelos conselheiros, relacionadas às indagações técnicas sobre as alterações. Uma delas foi sobre a omissão da redução do gabarito na Avenida Raul de Oliveira, via que liga Cafubá a Piratininga, que foi contemplada em audiência pública. O secretário de Urbanismo admitiu que este ponto faltou no substitutivo divulgado e que o mesmo será corrigido.

Para outras dúvidas relacionadas ao substitutivo, o presidente da reunião propôs um novo encontro, na próxima semana, só para tratar dessas indagações. Apesar de falar em uma data, o secretário disse que não poderia falar em prazo. Após essa nova reunião devolutiva, o substitutivo seguirá para a Procuradoria-Geral do Município (PGM).

“A reunião cumpriu com o seu objetivo. Nós tivemos por parte dos conselheiros contribuições qualificadas, sejam membros do governo como a Secretaria de Habitação, sejam eles da sociedade civil. Nós vimos representantes da UFF, do próprio CAU, vereadores, trazendo bastante contribuições que ajudam a aperfeiçoar o projeto de lei. Este é o objetivo final”, afirmou Barandier.

Sobre o prazo curto para apreciar o substitutivo, o secretário disse que o relatório enviado aos membros do Compur não foi tão extenso quanto 220 artigos.

“Eu nunca me proporia a exigir que se analisassem novamente o PL original. Por isso destacamos todas as alterações de forma bem didática. São doze páginas, dá para ler um documento desse em doze minutos”, garantiu.

Foto: SECRETÁRIO DE URBANISMO presidiu a sessão que teve a presença de vereadores e do MP – Victor Andrade