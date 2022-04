Mudanças em São Domingos dividem opiniões entre comerciantes e moradores

Após a Audiência Pública sobre a Nova Lei Urbanística de Niterói, as propostas de mudanças em alguns bairros da cidade continuam gerando discussões na sociedade. As opiniões sobre essas mudanças, por exemplo em São Domingos, ficam divididas. O secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, falou sobre a revitalização da região e a possibilidade de construção de um prédio de 14 andares na antiga Cantareira.

Barandier explicou que essa construção teria a contrapartida de 50% do pavimento térreo à prefeitura e a preservação da fachada. “O local em questão é um imóvel privado. Nos fundos a Lei prevê a possibilidade de construir moradias estudantis e como contrapartida do privado, a doação do espaço e a criação de um centro cultural”, contou. Questionado sobre a ação do Ministério Público que está analisando e discutindo o caso também, ele garantiu que “está em conversa com o Ministério Público e vamos responder a todos os questionamentos”, garantiu.

O vendedor Hermildo Silva, 69 anos, trabalha no bairro e acha que a obra seria indevida. “Construir algo perto de um patrimônio, que tem a característica histórica da cidade é indevido. Acho que isso pode denegrir a imagem e eu não concordo com isso. Tem toda uma alma do passado no bairro e acho que isso pode tirar a característica da região”, contou.

Hermildo Silva acha que bairro deve manter a tradição

Para Diego Ramos, doutor em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFF, o ar histórico da cidade se dá exatamente pelo acúmulo de tempos, posturas, tipologias arquitetônicas variadas. “A cidade deve ser um ambiente mutável e vivo, assim como a gente tem acesso a uma cidade que muda, a gente também muda a cidade. As transformações do ambiente urbano são inevitáveis em muitos aspectos e o que é importante compreender é a preservação de equipamentos com valor histórico tipológico, um valor artístico de quem produziu aquele monumento. É importante pensar o processo, mesmo dentro da especulação imobiliária, mas que se mantenha a base histórica do edifício. O processo de transformação em um ambiente urbano é inevitável, mas que é possível mesclar a especulação com uma valorização ou revalorização da vida urbana”, detalhou.

Morador do bairro há 40 anos, o aposentado José Augusto de 75 anos, acha que o bairro ainda se mantém com muitas casas antigas e históricas. “Acho que não deveria ter prédios e as casas devem continuar com suas particularidades. Tem que pensar que quanto mais prédio, mais gente no bairro e isso impacta no lixo, no trânsito, mais carro e sobrecarrega tudo”, pontuou.



Ao contrário dos vizinhos, o sapateiro Carmine Rizzo, 83 anos, trabalha no bairro há 60 anos e acha que o local deveria ser modernizado. “Não tem uma padaria, uma farmácia, um açougue e não tem mais nada. Com modernização vai atrair moradores, comércios e clientes. Acho que o bairro parou no tempo e deve ganhar investimento”, frisou.

Sapateiro Carmine Rizzo quer modernização de São Domingos para retomada dos áureos tempos

A nova Lei Urbanística de Niterói está sendo elaborada após consulta pública e discussão com o Conselho Municipal de Política Urbana de Niterói (Compur) e norteia as construções de prédios, aproveitamento de áreas ociosas e preservação do meio ambiente, por exemplo. A Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade (SMU) afirma que a proposta tem como principal objetivo simplificar e atualizar as normas, tornando o processo de licenciamento de imóveis mais transparente, ágil e menos oneroso.

Na Audiência Pública sobre a Nova Lei Urbanística de Niterói, na última terça-feira (12), a promotora Renata Scarpa, da Tutela de Cidadania do Ministério Público, fez uma denúncia contra o vereador Atratino Cortes (MDB), presidente da Sessão, alegando que ele é dono de construtora e poderia haver um conflito de interesses, em caso de requalificação de obras em determinados pontos na Região Oceânica. Atratino deixou a presidência da Sessão, que foi assumida pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente, Leandro Portugal (PV).