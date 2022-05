Mudanças das linhas de ônibus de Niterói começam amanhã

Começa neste sábado (28) o plano da Prefeitura de Niterói de reorganização das linhas de ônibus do município. Anunciada no último final de semana, as mudanças sofreram muitas críticas nas redes sociais, mas segundo a Secretaria de Urbanismo, pesquisas respaldaram as alterações. Uma delas será com a linha Oceânica 3 (Engenho do Mato-Centro), que deixará de passar pelas avenidas Roberto Silveira, Marquês de Paraná e Amaral Peixoto, e chegará ao terminal Rodoviário João Goulart via Praia de Icaraí e Ingá. Segundo o Executivo, o intervalo de circulação será reduzido de 15 para 7 minutos.

“Uma pesquisa feita com usuários de ônibus na Região Oceânica mostrou que 70% das pessoas que utilizam o transporte público têm como destino final a Praia de Icaraí, o Ingá e o ponto em frente ao Plaza Shopping. Essa mudança cria uma linha de desejo desse público, que terá uma opção no Corredor Transoceânico passando por Icaraí”, explicou o secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier.

Ainda de acordo com Barandier, em contrapartida os consórcios voltarão a circular com 100% da frota pela TransOceânica. Dessa forma, a Linha Oceânica 1 (Piratininga-Centro) seguirá circulando com intervalo de 10 minutos, e a linha Oceânica 2 (Itaipu-Centro) reduzirá seu intervalo de 15 para 10 minutos.

Outra mudança importante, que foi alvo de muitas críticas da população, envolve as linhas 52A (Baldeador-Charitas) e 54 (Sapê-Piratininga), que terão a frota reduzida. Os ônibus passarão a circular apenas em dias úteis e em horários de pico (de 5h às 10h e de 16h às 20h). Em comunicado, a Prefeitura recomenda que, nos demais horários, os usuários façam a integração utilizando o Bilhete Único Municipal. Isso irá permitir que os passageiros façam o mesmo trajeto pagando uma única passagem e com um menor tempo de espera. O trajeto já é coberto pelas linhas 35, 38A e 36 e 39A.

A mesma dica serve para os passageiros que utilizam o 62-A, que será extinta. Segundo a Prefeitura, quem utilizava a linha, poderá continuar o trajeto com o 62-B, ou fazer o caminho até a Alameda para pegar em seguida a linha 62, pagando uma passagem com o Bilhete Único Municipal. No plano de reorganização das linhas, a extinção do 62-A irá reforçar as frotas das linhas 26 e 26-A, o que irá diminuir o tempo de espera nas saídas de ônibus do Caramujo de 40 para 20 minutos.

“O reforço nas linhas que ligam o bairro ao Centro é uma reivindicação dos moradores do Caramujo. Com essa alteração, poderemos diminuir o intervalo de viagens até o Centro sem deixar de atender o público que se desloca para a Zona Sul, que seguirá tendo a opção das linhas 62 e 62B”, afirmou o secretário.

Há ainda a mudança no trajeto do 57, que liga Santa Rosa ao Centro, via Rua Fagundes Varela. A linha passará a ser circular, saindo do terminal rodoviário João Goulart, passando pela Fagundes Varela e retornando ao Centro via Rua Miguel de Frias, Praia das Flexas e Ingá. A medida prevê que haverá uma redução de sobreposição de linhas de ônibus que atualmente chegam ao Centro pela Rua Mário Viana. Do mesmo modo, o tempo de espera de quem mora na Fagundes Varela, que só é atendida pela linha 57, será reduzido de 40 para 20 minutos.

RIO DO OURO

O replanejamento nas linhas de ônibus também prevê ainda uma mudança na linha 48, que liga o Rio do Ouro ao Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro. A cada três ônibus que saírem do ponto final no Rio do Ouro, um passará a circular com a linha 48SP (Serviço Parcial), retornando em Icaraí. O objetivo desta mudança para a Prefeitura é trazer mais regularidade para os horários da linha, que tem um dos itinerários mais extensos da cidade. No entanto, essa alteração ocorrerá a partir do próximo sábado (04/06).

Foto: Reprodução

“Essa linha passa por quatro regiões da cidade, o que cria problemas para se manter uma regularidade de horários. Com esse retorno operacional em Icaraí em uma a cada três viagens, conseguimos reduzir tempo de trajeto e fazer mais viagens usando a mesma frota, mantendo o intervalo de circulação em 10 minutos”, destacou Renato Barandier.

FISCALIZAÇÃO NAS FAIXAS SELETIVAS

Junto com as mudanças, terá início na segunda-feira (30) uma ação da subsecretaria de Transporte e Trânsito de Niterói, com agentes de trânsito que ficarão em pontos estratégicos na Av. Roberto Silveira e Av. Alameda São Boaventura durante todo o dia. O serviço será intensificado nos horários de maior fluxo (entre 7h e 10h e entre 17h e 19h30). A medida visa coibir as irregularidades que vêm acontecendo nessas vias, como a autuação de veículos que transitarem de forma irregular pelas faixas exclusivas.

Arquivo

No plano de reorganização das linhas de ônibus também está previsto a criação de uma nova faixa seletiva, localizada na Rua Sete de Setembro, em Icaraí entre as ruas Nóbrega e Gavião Peixoto. O plano tem a meta de melhorar a fluidez do trânsito no local, por onde circulam seis linhas de ônibus, sendo quatro intermunicipais. Contudo, depois de conversa com comerciantes da rua, a Secretaria de Urbanismo optou por iniciar neste primeiro momento a restrição dos horários de estacionamento na via. Após este período de teste, será analisada a instalação definitiva ou não da faixa exclusiva.

IMPACTO POSITIVO NO MEIO AMBIENTE

Assim como o impacto no trânsito em Niterói, há a expectativa, respaldada por estudos, que também haverá benefícios para o meio ambiente. Segundo o secretário de Urbanismo, Renato Barandier afirmou que o município deixará de emitir 90 toneladas de CO2 por ano, número que equivale ao plantio anual de 650 árvores. Entretanto, questionado por A TRIBUNA sobre a implementação do ônibus elétrico, que passou por período de testes na cidade em setembro de 2021, o secretário disse que essa é uma questão paralela, que ainda está em estudo.

Foto: Divulgação / Prefeitura

“Somente com essas alterações, reduzindo trajetos e deixando de fazer viagens com poucos passageiros, vamos conseguir melhorar o atendimento à população e ainda produzir um impacto positivo para o meio ambiente na cidade”, explicou.

Foto: Linhas de ônibus serão extintas e outras terão o trajeto alterado – Arquivo A Tribuna