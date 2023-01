Mudança da Paulista também está nos planos da CNN Brasil

O processo de readequação de custos da CNN Brasil, instalado nos primeiros dias de dezembro e a partir da chegada do novo presidente executivo José Carlos Camargo, Neneto, ainda terá novas e importantes etapas pela frente.

Por enquanto, muito deste trabalho está limitado ao enxugamento do seu quadro de profissionais. Depois das demissões de alguns diretores, editores, apresentadores e repórteres, a “onda” de cortes atingiu mais recentemente câmeras e assistentes de externas.

Segundo se informa, a ordem em seu alto comando é colocar a TV em bases reais de funcionamento, algo que, entende-se, não vinha acontecendo desde a sua implantação.

Nada para tão já, mas em uma das próximas fases, todo o procedimento em prática também irá incluir a mudança da sua sede principal. Trocar o endereço atual, com cerca de 400 metros quadrados, por um outro local mais adequado e a um preço muito melhor. O metro quadrado na avenida Paulista, onde a CNN está instalada e sem qualquer necessidade deste ponto, é um dos mais valorizados de São Paulo.

Diante disso, outras regiões da cidade já começam a ser prospectadas. Trabalha-se com a certeza de que existem lugares melhores e a custos muito menores.

Carioca

A Band vai transmitir o campeonato carioca. Começa amanhã, 21h30, com Flamengo e Audax, jogo antecipado da quinta rodada.

Para o campeonato do Rio, serão utilizados apenas profissionais cariocas, alguns poucos da casa e outros chamados para a ocasião.

Levantou poeira

A opção da direção da Band em escolher narradores, comentarista e repórteres apenas do Rio, foi muito mal recebida pelos demais componentes do seu departamento de esportes.

A reclamação é que, quando há um bom evento, algo raro nos últimos tempos, ninguém é convocado para a sua transmissão. Entende-se que Neto, Ronaldo, Denílson, Oliveira Andrade, Elia Junior, Fernando Fernandes e Milton Neves são nomes nacionais e assim como outros poderiam ser chamados.

Incêndio

Algumas razões devem ter levado a direção da Band a tomar essa decisão e a primeira delas, claro, a intenção de dar uma cara carioca ao campeonato do Rio.

Outra é que, mesmo com o custo dos contratos eventuais, haverá uma economia com viagens, hospedagens e diárias. Tudo isso se tornará inválido, naturalmente, se fizerem off-tube. Agora, acalmar a tropa, sem dúvida será o maior dos problemas.

Por outra

Data hoje, de forma oficial, a Band deve soltar um comunicado, informando a compra dos direitos da Fórmula E.

O calendário da temporada prevê a realização de uma prova no Brasil, em São Paulo.

Vai sair

Já existe uma movimentação para tornar possível a terceira temporada da série “Bom Dia, Verônica”, estrelada por Tainá Müller.

Esta produção brasileira é um sucesso mundial da Netflix.

Centenário

Flávio Cavalcanti, um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, falecido em maio de 1986, completaria 100 anos neste próximo sábado.

Fafá de Belém e Alcione foram algumas das suas descobertas.

Teatro

A atriz Pamela Otero, que viveu Abigail, irmã de Davi, na série “Reis”, estreou em São Paulo a comédia “Casa Pra Ver!”.

O espetáculo está em cartaz no Teatro Ruth Escobar, Sala Miriam Muniz, aos sábados e domingos, e a temporada vai até 9 de abril. Também no elenco: Gabi Borba, Tiago Luchi e Gil Teles.

(Pamela Otero, Tiago Luchi e Gil Teles/ Divulgação)

Esquema armado

“A Infância de Romeu e Julieta”, substituta de “Poliana Moça”, com gravações seguindo em curso normal, já tem seu esquema de lançamento definido.

Estreia antes no Prime Video, possivelmente em abril, e só depois, em maio, no SBT, TV aberta. Evidente que sempre se pode esperar uma alteração ou outra, porque o período de chuvas tem mexido bastante com o cronograma de trabalhos.

Vai que vai

A Globo, mais uma vez, vem a público para informar que, em relação a “Travessia”, não tem essa de encurtamento da novela.

Tudo continuará de acordo com o cronograma já estabelecido, mas sem ainda uma data para o encerramento dos trabalhos.

Mercado

Antonio Zimmerle está deixando a Band. Partiu dele a decisão de sair. Comunicou ontem.

No Brasil, com boa vontade, existem uns três, no máximo quatro, que entendem de programação de TV, armação de grade, olho no gato e outro no peixe. O Zimmerle é um deles, só que estava fora de posição. Um goleiro na ponta direita.

Estaleiro

A partir da próxima semana, o entretenimento da Rede TV! vai retomar suas atividades.

Como exceção, Luciana Gimenez, que está se recuperando de um acidente de esqui, em Aspen, nos Estados Unidos.

Recesso

“Domingão com Huck” está com tudo gravado até o final do mês e um programa de gaveta, que não foi levado ao ar no último domingo, diante dos acontecimentos em Brasília.

Volta ao vivo em 5 de fevereiro.

Meu nome é Jenifer

Bella Campos, a Muda de “Pantanal”, vem aí como Jenifer Daiane em “Vai na Fé”, nova novela das sete da Globo. É a filha mais velha da protagonista Sol (Sheron Menezzes).

Sonha em ser advogada e entra em uma faculdade prestigiada com bolsa de estudos. Lá, conhece um mundo diferente, mas, aos poucos, encontra sua turma. Também é descrita como feminista e ativista.

FAMÍLIA SOL – JENIFER (BELLA CAMPOS)

(Crédito Estevam Avellar)

Bate – Rebate

• A novela “Valor da Vida” já vinha sofrendo alterações na duração por causa do “MasterChef”. Com a chegada do futebol, Campeonato Carioca, não seria diferente…

• … Nesta quinta-feira, por exemplo, ficará assim: “Faustão” – 20h20 às 21h; Futebol – 21h às 23h30, entregando para a novela.

• Karyn Bravo voltou às suas funções na TV Cultura, depois de quase um mês de afastamento por problemas de saúde.

• O ator Jonas Bloch está com uma exposição de desenhos surrealistas em Portugal, mas já tem dois filmes, “Apaixonada” e “Viva a Vida”, para serem lançados por aqui.

• Em férias nos Estados Unidos, Thiago Rocha volta ao Brasil nos próximos dias…

• … Ele que deixou a Rede TV! depois de 10 anos, focará sua carreira no digital…

• … O seu canal do YouTube já tem 240 mil seguidores e promete fazer uma ampla cobertura do “BBB 23” com lives diárias e interativas.

• Depois de “No Mundo da Luna”, as séries brasileiras “O Beijo Adolescente” e “Além do Guarda-Roupa” serão os próximos lançamentos do HBO Max…

• … Uma chamada já foi colocada à disposição, mas ainda não foram definidas as datas de estreia.

• … Na Band, em seus interiores, são insistentes os comentários sobre a volta do programa de R.R. Soares para a faixa da noite.

C´est fini

Roqueiro assumido, Eriberto Leão fará uma apresentação exclusiva na segunda edição do Festival MIMO para Crianças, que acontece dias 21 e 22, no Espírito Santo, e nos dias 11 e 12 de fevereiro, em Santa Catarina. Convidado especial do Rockin’ Kidz, o ator e cantor subirá ao palco para acompanhar a performance do grupo que mistura as cantigas de roda aos clássicos do rock and roll.

