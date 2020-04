Muda o horário para idosos nos mercados de Niterói

A Prefeitura de Niterói decidiu alterar o horário de atendimento exclusivo para idosos nos mercados e supermercados da cidade. A partir desta segunda-feira (13), os idosos que vinham fazendo suas compras com atendimento exclusivo entre 8h e 10h, passam a ter esse atendimento exclusivo à tarde, entre 13h e 15h. A mudança atendeu a um pedido da Associação dos Supermercados para atender clientes que não são idosos, trabalham em setores essenciais e que, por isso, têm que fazer suas compras pela manhã, antes de seguirem para o trabalho. A informação foi dada pelo prefeito Rodrigo Neves no início da noite deste domingo durante transmissão ao vivo pela internet.

O prefeito Rodrigo Neves voltou a usar o sistema de sirenes da Defesa Civil, instalado em 30 pontos espalhados pela cidade, para, neste domingo de Páscoa, se comunicar com a população. O prefeito chegou à sede da Defesa Civil, pouco depois do meio-dia e foi recebido pelo secretário municipal de Defesa Civil, coronel Wallace Medeiros. Em sua mensagem, o prefeito ressaltou a importância do isolamento social nessa fase crítica de combate ao coronavírus.

“Fique em casa. A suspensão das aulas de nossas crianças até o dia 30 de abril não é férias. Só saia as ruas em caso de extrema necessidade e utilizando máscara de tecido, que pode ser feita em casa”, disse Rodrigo Neves. “Eu vim aqui neste domingo de Páscoa passar mais uma mensagem de alerta e também de conscientização sobre a grave situação que nós estamos passando e sobre as ações necessárias para a gente salva vidas em Niterói”.

SIRENES

Rodrigo Neves lembrou que o coronavírus em poucas semanas já matou mais brasileiros que a dengue, o H1N1 e o sarampo e alertou à população que nos últimos dias entramos na etapa que os profissionais de saúde e o Ministério da Saúde classificam como a propagação descontrolada do coronavírus. Por isso, prosseguiu ele, os números de infectados e de óbitos tende a aumentar nos próximos dias. Por isso, o prefeito fez um apelo para que a população fique em casa. “Entregamos rapidamente 32 mil cestas básicas para famílias mais pobres. Fomos a primeira cidade do país a realizar a limpeza de comunidades com quaternário de amônia, um produto que combate o coronavírus em superfícies e áreas externas evitando a sua propagação rápida. Contratamos 1.200 profissionais de saúde e inauguramos o primeiro hospital público do pais voltado exclusivamente para pacientes graves com coronavírus e entregamos mais de 60 mil kits de limpeza nas comunidades e vamos chegar a 80 mil nos próximos dias”.