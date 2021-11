MPRJ se manifesta contra indiciamento de ‘Faraó dos Bitcoins’

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) se posicionou de forma contrária ao indiciamento de Glaidson Acácio dos Santos, o “Faraó dos Bitcoins”, pela tentativa de homicídio contra um concorrente. A Polícia Civil concluiu que ele estaria envolvido em atentado contra o investidor Nilson Alves da Silva, de 44 anos.

Segundo manifestação do órgão, não foram realizadas diligências suficientes que sustentem o indiciamento de Glaidson. Dessa forma, o MPRJ afirma que não existem elementos suficientes para decretação de custódias cautelares.

“Entende o MP que, por ora, não há elementos suficientes para decretação de suas custódias cautelares. Não se afirma, aqui,que a investigação não caminha no rumo certo, mas sim que são necessários maiores esclarecimentos para comprovar a eventual participação no crime”, afirma uma parte da manifestação do MPRJ.

O órgão também se posicionou de maneira contrária à prisão preventiva de Thiago de Paula Reis, que é apontado pela investigação da Civil como “homem de confiança” de Glaidson, apontado como contratante dos executores do crime. A Polícia apontou que, sob ordem de Glaidson, Thiago contratou Rodrigo Silva Moreira, Fabio Natan do Nascimento, Chingler Lopes Lima e Rafael Marques Gonçalves Gregório para que cometessem o crime Apenas Chingler e o próprio Glaidson estão presos.

Recordando

A Polícia Civil, por meio da 126ª DP (Cabo Frio), concluiu inquérito sobre uma tentativa de homicídio contra um homem, ocorrida em março deste ano, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

A investigação apontou que o empresário, conhecido como “Faraó dos Bitcoins”, teria sido o mandante do crime. Glaidson foi preso na Operação Cryptos, deflagrada em agosto pela Polícia Federal, na qual a G.A.S. é alvo de investigação por suposto esquema de pirâmide, no qual rendimentos fora da realidade seriam oferecidos e investidores.