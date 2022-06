MPRJ recomenda que Niterói e Inea promovam melhorias ambientais no Canal do Camboatá

Na quarta-feira (22) da semana passada, foi expedido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), uma notificação recomendando o município de Niterói e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) que adotem providências para a revitalização e recuperação do Canal do Camboatá, na Região Oceânica.

O Grupo Temático Temporário para a Segurança Hídrica (GTT-SH/MPRJ) elaborou um documento em que afirma que são necessárias ações para melhorias das condições do canal, incluindo a prevenção de despejo indevido de resíduos sólidos e efluentes no local.

Em fevereiro deste ano, uma vistoria realizada pelo Grupo de Apoio Técnico Especializado (GATE/MPRJ) mostrou a importância do Canal do Camboatá para a renovação hídrica entre as lagunas de Itaipu e Piratininga. De acordo como documento, é possível afirmar que em boas e regulares condições quanto à vazão e velocidade do fluxo das águas, o canal poderia trazer melhorias ambientais para os corpos hídricos e ecossistemas associados.

O documento também refere-se ao Poder Público, pois há necessidade de envolvimento não só do órgão administrativo, mas também em um envolvimento maior dos usuários e das comunidades no desenvolvimento do projeto e do uso adequado dos recursos financeiros disponíveis, seguindo os princípios éticos e legais.

Ao serem notificados, o município de Niterói e o Inea terão o prazo de 30 dias para se manifestar em relação aos termos da recomendação. Foi recomendado também, em maio, por meio do GTT-SH/MPRJ, uma notificação recomendando órgãos e entidades de Niterói e o Inea, que adotem medidas de sustentabilidade para que sejam mantidas em prol da Lagoa de Piratininga, na Região Oceânica, a melhoria ambiental e preservação da natureza.

Após essa mesma vistoria realizada pelo GATE/MPRJ, as determinações foram feitas em visitas ao Canal do Camboatá na vertente da Lagoa de Piratininga, a saída do Túnel do Tibau, a Estação de Tratamento de Esgoto de Camboinhas e a Estação Elevatória de Esgoto situada na Praça do Descobrimento.

A TRIBUNA entrou em contato com a Prefeitura de Niterói para saber quais serão essas medidas em relação ao Canal do Camboatá, e recebeu a seguinte nota: “A Coordenação do Programa Região Oceânica Sustentável (PRO) Sustentável implementa projetos com a finalidade de promover a sustentabilidade ambiental e reverter os processos de degradação do meio ambiente da Região Oceânica de Niterói, por meio da requalificação e restauração ecológicas de áreas degradadas, melhoria da mobilidade urbana, melhoria do bem-estar da população local, sempre em diálogo direto com a comunidade.

O principal projeto é o Parque Orla Piratininga (POP) que consiste na criação de um Parque Público às margens da Lagoa de Piratininga, tendo como propósito criar, por meio de soluções baseadas na natureza, um ambiente que priorize e aproxime o usuário do meio natural. E, ao mesmo tempo, estanque processos de poluição ambiental que vêm colocando em risco aquele patrimônio paisagístico e ambiental. O projeto adota como premissa a composição da paisagem de alto desempenho pela ótica do Paisagismo Ecológico como estratégia de indução à resiliência por meio da associação da Infraestrutura Verde, Ecogênese e Uso Público como ferramentas de integração e melhoria do desempenho dos ecossistemas e sistemas envolvidos na composição e funcionamento da paisagem.

De acordo com a Coordenação do PRO Sustentável, serão plantadas mais de sete mil espécies nativas no entorno de toda a Lagoa de Piratininga. Com o objetivo de esclarecer aos moradores sobre as supressões necessárias à implantação do Parque Orla Piratininga, tem sido realizada a comunicação com conversas presenciais e distribuição de material explicativo, além da colocação de placas e divulgação de avisos por parte da empresa responsável pela execução da obra.

Todas as informações solicitadas pelo Ministério Público até o momento foram respondidas em tempo hábil de acordo com o prazo determinado pelo órgão.

Já sobre o Canal do Camboatá, a Coordenação do Programa Região Oceânica Sustentável (PRO) Sustentável informa que as comportas foram projetadas e implantadas pelo INEA na década de 2000. Os estudos realizados pela empresa Hydroscience, por 16 meses, não indicaram a instalação de comportas como solução técnica para a recuperação do Sistema Lagunar Itaipu-Piratininga.

O Canal de Camboatá é responsável pela ligação entre as lagoas de Itaipu e Piratininga e recebe efluentes da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Camboinhas. De acordo com a empresa Hydroscience, a dragagem do Canal de Camboatá deve ser a última etapa para a despoluição do Sistema Lagunar Piratininga-Itaipu. Esta etapa deverá ser realizada somente após a desobstrução do Túnel do Tibau.

Se a dragagem do Canal de Camboatá for executada sem a desobstrução do Túnel do Tibau, ocorrerá o rebaixamento do nível da Lagoa de Piratininga, devido ao aumento da comunicação entre as lagoas. Além disso, a dragagem do Canal de Camboatá sem a desobstrução do Túnel do Tibau pode resultar em risco de piora da qualidade da água da Lagoa de Piratininga em função da redução de volume da água e consequente aumento da concentração de poluentes.

Sobre o ETE Camboinhas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Sustentabilidade informa que o licenciamento e a fiscalização referentes à ETE Camboinhas, até o começo de 2020, eram feitos pela Prefeitura de Niterói. Com as obras de ampliação da estação e o aumento do porte potencial poluidor, essas atribuições passaram a ser de competência do Estado. Até 2020, o município aplicou multas à concessionária Águas de Niterói em diversas ocasiões pelo despejo de efluentes fora dos padrões.

No âmbito da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), o programa Ligado na Rede, executado em parceria com a concessionária Águas de Niterói, é a ação que visa a preservação do sistema lagunar da Região Oceânica. A iniciativa consiste em ações de fiscalização para identificar, conscientizar, notificar e, em último caso, autuar imóveis que não estejam ligados à rede de esgoto do município de Niterói.

Desde o início da gestão, mais de 2 mil imóveis já foram vistoriados. O objetivo do programa Ligado na Rede é garantir que todas as residências estejam ligadas ao sistema de coleta e tratamento para impedir o despejo irregular do esgoto nas águas pluviais e, ao invés de ir para os rios e lagoas, seguir diretamente para o descarte regular.

As vistorias estão concentradas nas residências localizadas nos bairros da Região Oceânica que formam a bacia do Santo Antônio e também na região que vai do Tibau até o canal do Camboatá. O programa seguirá até completar todas as bacias que são interligadas ao sistema lagunar da Região Oceânica.

A Secretaria de Meio Ambiente reitera que recebeu a recomendação do Ministério Público na última semana e que já está trabalhando em conjunto com os órgãos municipais e estaduais, sempre visando a melhoria da qualidade ambiental das lagoas de Niterói”.

Já o Inea não respondeu até o fechamento da matéria.