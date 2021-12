MPRJ obtém condenação de todos os milicianos denunciados na Operação Intocáveis

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), obteve na madrugada desta sexta-feira (10/12) a condenação dos últimos dois denunciados na Operação Intocáveis, deflagrada em 2019 contra a principal milícia que controlava Rio das Pedras, Muzema e outras áreas da Zona Oeste do Rio. O Tribunal do Júri sentenciou os milicianos Marcus Vinicius Reis dos Santos e Júlio Cesar Veloso Serra a, respectivamente, 9 anos e 7 anos e 6 meses de prisão.

Com o resultado, todos os 12 réus da operação foram condenados pelo 4º Tribunal do Júri. O 13º denunciado era um dos líderes da organização, Adriano da Nobrega, o Capitão Adriano, já morto. O GAECO/MPRJ ressalta que a condenação de todos os réus mostra o empenho de investigadores e do sistema de Justiça para combater o crime organizado no Estado do Rio.

Ao dosar a pena, o Juízo do IV Tribunal do Júri da Comarca da Capital destacou que a organização criminosa integrada pelos acusados é uma das mais poderosas, ainda em atividade, em vastas regiões da Zona Oeste da capital, subvertendo a ordem pública.

Foram condenados pelo 4º Tribunal do Júri nos julgamentos anteriores os líderes da organização Ronald Paulo Alves Pereira, o major Ronald (17 anos de prisão) e Maurício Silva da Costa, vulgo Maurição (32 anos de reclusão). Além deles também receberam penas de prisão Manoel de Brito Batista; Daniel Alves de Souza; Laerte Silva de Lima; Gerardo Alves Mascarenhas; Benedito Aurélio Ferreira Carvalho; Jorge Alberto Moreth, o Beto Bomba; Fabiano Cordeiro Ferreira, o Mágico; e Fábio Campelo Lima.

Por MPRJ