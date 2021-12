MPRJ faz perícia e reconstituição de ação que deixou nove mortos no Salgueiro

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realiza, na manhã desta terça-feira (14), perícia na ação da Polícia Militar que deixou nove pessoas mortas, no dia 21 de novembro, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Um homem foi morto em confronto na tarde daquele dia, enquanto outros oito foram achados em uma área de mangue, na Comunidade da Palmeirinha.

A ação conta com apoio de agentes do Comando de Operações Especiais (COE). De acordo com a corporação, também está sendo realizada a reconstituição do episódio. O MPRJ informou que o objetivo é fotografar e fazer um estudo topográfico da região para confrontar com as informações recebidas através de denúncias feitas por moradores das comunidades.

Participam também agentes do Grupo de Atuação Técnica e Especializada (GATE), da Divisão de Evidências Digitais e Tecnologia (DEDIT), ambos do MPRJ; além de peritos criminalistas da PMERJ. Promotores de Justiça que atuam perante a Auditoria Militar também estão presentes acompanhando as análises.

Até o momento, a Promotoria de Justiça Militar já ouviu 10 policiais Militares que declararam ter participado da operação vai ouvir mais quatro PMs, além de moradores da região. O MPRJ ressalta que no decorrer das investigações podem ser necessárias novas oitivas de testemunhas para esclarecimentos dos fatos ocorridos.

Já a Polícia Militar informou a ação tem como objetivo a reconstituição da operação que deixou nove pessoas mortas na comunidade.

Recordando

Um final de semana extremamente violento culminou com as mortes. No último dia 20 o 2º Sargento Leandro Rumbelsperger da Silva, de 40 anos, foi morto em uma operação no Complexo do Salgueiro para combater uma denúncia de baile funk ilegal. Ele deixou esposa e dois filhos. No dia seguinte, uma idosa de 71 anos foi baleada, identificada como Carmelita Francisca de Oliveira foi socorrida por vizinhos e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro Colubandê, mas já teve alta.

Também no dia 21, PMs do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) atuaram na região. A corporação afirma que, por volta de 15h, uma equipe do SAMU foi acionada ao Salgueiro por conta de um indivíduo ferido e criminosos armados obrigaram a retirada deste do local. O homem morreu e foi reconhecido por policiais do 7ºBPM como um dos envolvidos no ataque criminoso à guarnição no sábado. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).

Na manhã de 21 de novembro, oito corpos foram encontrados em uma área de mangue. Moradores da região denunciaram que eles foram vítimas de uma ação violenta da Polícia Militar. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) e o MPRJ estão investigando o caso. De acordo com a Polícia Civil, cinco deles teriam ligação com o tráfico de drogas.

Foto: Arquivo/Marcelo Feitosa