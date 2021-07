MPRJ ajuíza ação para garantir retomada gradual das aulas presenciais

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), através da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Cabo Frio e da Força-Tarefa de Educação, ajuizou uma ação civil pública na Justiça pedindo que o município possa regulamentar as aulas “de forma segura e presencial” com capacidade limitada e associadas a outras remotas.

O órgão destaca que as atividades presenciais devem ser reguladas de acordo com os níveis de risco de contágio, que se encontram previstos de acordo com o Painel de Indicadores COVID-19 do Estado do RJ.

Complementam a Ação Civil Pública os pedidos para que a Justiça determine ao município que dê cumprimento à retornada do serviço educacional da rede de ensino público com a apresentação de cronograma e plano de ações, o que deve ser informado em periodicidade semanal, visto que o Monitoramento de Risco da SES-RJ é alterado semanalmente, de modo a proporcionar um acompanhamento da execução da retomada das aulas presenciais; que faculte o comparecimento do aluno ao desejo de cada família, como prevê a Lei Estadual nº 8.991/20; entre outros pontos.

A razão do pedido na Justiça se deve ao fato de que, segundo MPRJ, “o gestor municipal local opta por violar o direito à educação por entender, de modo injustificado, que as bandeiras sanitárias apresentadas pela SES-RJ são inválidas, e que todas as demais atividades comerciais e de prestação de serviços em Cabo Frio são mais prioritárias que a Educação, em completo desrespeito à ordem constitucional e legal”.

Ainda segundo o documento, o órgão afirma que a prefeitura cabofriense “tem violado o direito à educação da sua rede pública de alunos, com a ausência de motivação técnica que justifique a não apresentação de um plano de retomada das aulas presenciais, a partir da indicação de um parâmetro sanitário fundamentado e adequado com a essencialidade da Educação”.

Caso a Justiça aceite o pedido do Ministério Público estadual, o município pode ser obrigado a para uma multa diária e pessoal no valor de R$ 10 mil. Além disso, o ato de desobediência pode se caracterizar como ato de improbidade administrativa por parte do prefeito municipal, José Bonifácio.