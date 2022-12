MPE entra com ação contra Castro e vice por gastos ilícitos durante a campanha eleitoral

Órgão pede a cassação dos diplomas e que eles fiquem inelegíveis por 8 anos. Governo nega irregularidades



Leonardo Oliveira Brito



O Ministério Público Eleitoral (MPE) entrou com mais uma ação contra a chapa do governador Cláudio Castro (PL) e do vice Thiago Pampolha (União Brasil) por conta de supostos gastos ilícitos durante a campanha eleitoral, em que Castro ganhou no primeiro turno, em outubro.

O MPE pede a cassação dos diplomas e que eles fiquem inelegíveis por 8 anos.

“(…) a integral procedência da presente representação, para reconhecer a prática de gastos ilícitos de recursos financeiros de campanha eleitoral, com a respectiva cassação do diploma dos candidatos eleitos, CLÁUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA e THIAGO PAMPOLHA GONÇALVES, além da reflexa inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos oito anos subsequentes à eleição em que se verificaram os ilícitos acima narrados”, dizem os procuradores regionais eleitorais.



O órgão também pediu a quebra do sigilo bancário dos fornecedores contratados pela campanha de Castro.

“Foram identificadas empresas, fornecedoras de bens e serviços de campanha, com número reduzido de empregados, o que poderia, em tese, caracterizar indícios de falta de capacidade operacional, totalizando uma despesa de R$ 1.042.825,28″, diz outro trecho do documento.

Os procuradores dizem ainda que houve “desequilíbrio” durante as eleições.

“O tamanho do ilícito perpetrado pelos representados, que, sem sombra de dúvidas, causou verdadeiro desequilíbrio no pleito eleitoral, é o que deve ser levado em consideração.”



NOTA DO GOVERNO



Em nota, a coligação Rio Unido e Mais Forte informou que todas as empresas que prestaram serviços à campanha do governador Cláudio Castro e do candidato a vice Thiago Pampolha foram regularmente contratadas. Que todos os serviços foram devidamente executados e os documentos comprobatórios

reconhecidos pela Justiça Eleitoral, que aprovou as contas por unanimidade. Afirma ainda que a coligação apresentará as informações cabíveis, assim que for notificada.