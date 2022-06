MPB4 comemora 50 anos do álbum ‘Cicatrizes’ ao vivo

Um dos mais emblemáticos grupos da música popular brasileira, o MPB4, é a atração que encerra o festival ‘Pras Bandas de Cá’, no sábado e no domingo (25 e 26), na Sala Nelson Pereira dos Santos (Gragoatá – Niterói). A programação é uma realização da Secretaria Municipal das Culturas (SMC) e da Fundação de Arte de Niterói (FAN).

O festival ‘Pras Bandas de Cá’ chegou a sua 4º edição mantendo o destaque para os artistas de Niterói. O espaço multicultural se tornou palco de apresentações, de quinta a domingo, com 100% da renda revertida para os artistas.

Em 2022, o LP “Cicatrizes”, do MPB4, completa 50 anos de seu lançamento. Com canções como “San Vicente” (Milton Nascimento/Fernando Brant), “Partido Alto” (Chico Buarque), “Pesadelo” (Maurício Tapajós / Paulo César Pinheiro), além da faixa-título, parceria de Miltinho com Paulo César Pinheiro, o LP Cicatrizes é considerado até hoje o mais importante da discografia do MPB4.

Para comemorar as cinco décadas do lançamento do LP e os 57 anos de carreira do grupo, o MPB4 estreou em 2022 o show “Cicatrizes – 50 Anos”. Atualmente formado por Miltinho e Aquiles Reis, remanescentes da formação original, além de Dalmo Medeiros (desde 2004 no grupo) e Paulo Malaguti Pauleira (desde 2012 no grupo), o MPB4 estará acompanhado no palco por João Faria (baixo), Pedro Reis (guitarra e bandolim) e Marcos Feijão (bateria), banda que acompanha o grupo há pouco mais de 30 anos.

O repertório do show contará com sete canções do LP com os arranjos vocais originais de Magro Waghabi (diretor musical, arranjador e ex-integrante, falecido em 2012), que serão intercaladas por grandes sucessos do MPB4, como “Roda Viva” (Chico Buarque), “Amigo é pra essas coisas (Aldir Blanc / Silvio da Silva Jr) e “Vira Virou” (Kledir Ramil).

Serviço

MPB4 com o show de 50 anos do álbum ‘Cicatrizes’

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos (Av. Visconde do Rio Branco, 880 – São Domingos – Niterói).

Datas e Horários: 25 (sábado), às 21h; e 26 (domingo), às 20h

Duração: 60 min

Link das vendas: https://site.bileto.sympla.com.br/salanelsonpereira/

Ingressos: R$ 80 (inteira) – R$ 40 (meia)