MP usa estratégia do Caso João Pedro para apurar morte de lutador

Para apurar a morte do lutador Vitor Reis de Amorim, de 19 anos, em São Gonçalo, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) adotou estratégia semelhante à utilizada para investigar a morte do adolescente João Pedro Matos Pinto, que aconteceu em 2020, na mesma cidade. O órgão instaurou uma investigação paralela à da Polícia Civil, por meio de um Procedimento Investigatório Criminal (PIC).

Os trabalhos são coordenados pela 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial do Núcleo São Gonçalo Agentes do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça (GAP/MPRJ) já estiveram no local, com o fim de identificar eventuais testemunhas e fazer levantamento das câmeras de segurança para possível recolhimento de imagens que possam auxiliar na investigação.

A Promotoria informa também que manteve contato com o pai da vítima e que toda prova produzida no inquérito policial também será analisada e aproveitada junto ao PIC instaurado. É importante ressaltar que, na última terça-feira (4), policiais civis da 73ª DP (Neves), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) realizaram a reprodução simulada do crime.

Morte de João Pedro também teve investigação independente – Foto: Arquivo pessoal

Em comum entre os casos Vitor e João Pedro está a acusação das famílias a policiais pelos crimes. No caso do lutador, testemunhas alegam que o rapaz foi baleado por PMs que atiravam na Comunidade da Jaqueira, no bairro Patronato, em 28 de dezembro de 2021. Segundo parentes, ele estava em um bar com amigos quando começou uma troca de tiros. Vitor teria tentado se esconder quando acabou baleado.

Por meio de nota, a “Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que a Corregedoria da Corporação está acompanhando o caso para averiguar as circunstâncias da ocorrência. Além da atuação da própria instituição, há a perícia e a investigação da Polícia Civil. Os policiais militares envolvidos no caso foram afastados e as armas utilizadas pelos mesmos foram encaminhadas à perícia”.

Caso João Pedro

No dia 18 de maio de 2020, o adolescente João Pedro Matos Pinto0, de 14 anos, foi morto a tiros durante uma operação policial conjunta entre Polícia Civil e Polícia Federal para o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes do Comando Vermelho. O MPRJ também investigou o caso, paralelamente à Polícia Civil. Os agentes da CORE Mauro José Gonçalves, Maxwell Gomes Pereira e Fernando de Brito Meister foram denunciados por homicídio duplamente qualificado e fraude processual.