MP questiona terceirização dos operadores de trânsito em Niterói

Leonardo Oliveira Brito

A contratação terceirizada de operadores de trânsito em Niterói é alvo de inquérito instaurado pelo Ministério Público estadual (MPRJ). Por meio da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania de Niterói, o MP ajuizou ação civil pública cobrando da Prefeitura de Niterói o preenchimento de 220 cargos vagos de agentes de trânsito, através de concurso público. O município contrata através da Nittrans a empresa Ecomix para fazer a gestão do trânsito da cidade. Este ano, estão empenhados cerca de R$ 30 milhões para pagar à Ecomix.

As multas de trânsito e a apreensão de veículos só podem ser feitas por agentes de trânsito concursados, segundo decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF). O MP apurou que Niterói possui 260 cargos isolados de agentes de trânsito, sendo que 33 estão ocupados e apenas 29 desempenhando as funções. Informações mais recentes indicam que há 220 cargos de agentes de trânsito não preenchidos, uma vez que seis cargos teriam sido extintos pelo Decreto nº 14.153/2021.

A ação requer ainda, entre outras medidas, que sejam promovidas as ações necessárias para se adequar à Lei de Diretrizes Orçamentárias, com previsão de realização de concurso público e preenchimento de todos os cargos vagos de agentes de trânsito, num prazo máximo de 180 dias, nomeando e empossando todos os aprovados dentro do número de vagas, num prazo máximo de 60 dias, a partir da data da homologação do resultado final do concurso. “Ao invés de realizar o concurso público, a municipalidade realizou a terceirização da função, em colidência com o ordenamento jurídico, eis que se trata de cargo de atividade finalística e ainda que requer o devido Poder de Polícia. Com isso, o agente de trânsito desempenha função que os terceirizados não podem exercer, o que causa, obviamente, graves prejuízos à coletividade”, diz trecho da ação.



Em 2019, a Nittrans contratou a Ecomix Gestão e Planejamento Ltda. O contrato já recebeu sete termos aditivos e, agora em 2022 está custando R$ 29,9 milhões ao município, conforme valor empenhado e atualizado no site da Transparência, este mês. O MP observou que o contrato prevê o emprego de 154 operadores de trânsito terceirizados. Além disso, “na descrição dos serviços a serem prestados tem-se, de forma genérica, serviços especializados de atendimento, orientação e apoio aos usuários; serviços especializados de controle da via; liberação ao tráfego, atividades normais de operação, inspeção de tráfego, dentre outras”.

Em agosto, A TRIBUNA informou que a Prefeitura de Niterói havia prometido a realização do concurso público com previsão de mais de 200 vagas. Além do concurso, outras melhorias para os profissionais também foram prometidas á época como a adequação do uniforme e a aquisição de equipamentos de segurança. Na época o encontro contou com a presença do presidente da Nittrans, Gilson de Souza Júnior e do coordenador jurídico da instituição além de outros integrantes da pasta que também representaram a Prefeitura como o inspetor-geral da Guarda de Niterói, Leandro Nunes, e o inspetor-geral dos agentes de trânsito, Wagner dos Santos. Na reunião, os representantes da Nittrans informaram que os procedimentos administrativos para a realização do concurso público já estão em andamento, sem precisar, no entanto, em quanto tempo deverá acontecer.

Questionamos a Prefeitura sobre a ação do MP e sobre o não cumprimento das medidas, mas a administração municipal não se manifestou até o fechamento desta edição.