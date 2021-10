MP pede soltura de jovem que afirma estar preso injustamente

Uma nova esperança surgiu para o vendedor José Maurício da Silva Almeida, de 30 anos, que alega estar preso injustamente desde o dia 4 de outubro. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) confirmou, nesta segunda-feira (18), que pediu à Justiça a soltura do jovem.

De acordo com o órgão, a Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara Criminal de Niterói informou que considerando a apresentação espontânea de Maurício, bem como sua primariedade, vínculo empregatício e as circunstâncias do caso concreto, requereu a revogação de sua prisão preventiva, para que fosse substituída por medidas cautelares alternativas, como comparecimento mensal em cartório durante o curso do processo e vedação de comunicação com testemunhas e a vítima.

O pedido do MPRJ foi encaminhado ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Niterói, responsável pelo caso. Até o momento, a Justiça não se pronunciou sobre o pedido.

Recordando

Segundo familiares, o jovem foi preso ao ser confundido com um dos líderes do tráfico da Comunidade do Buraco do Boi, que fica em Santana, Região Norte de Niterói. De acordo com a mãe dele, Edimar Pereira da Silva, de 59 anos, tanto ela quanto o filho passaram a vida inteira na comunidade. Ela afirma que Maurício jamais teve envolvimento com o crime organizado. Ele é acusado de ter cometido uma tentativa de homicídio contra um jovem, em agosto deste ano.

“O Maurício é um menino bom. Tenho quase 60 anos aqui na comunidade e ele 30. Nunca se envolveu em nada, não tem vícios. Trocaram a foto dele com a de outra pessoa. Agora ele está sendo acusado pelo que outra pessoa fez. Meu filho não é nada disso. Nós estamos lutando para poder provar a inocência dele”, disse a mãe.