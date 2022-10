O Ministério Público do estado do Rio pediu que a Justiça Eleitoral reforce a segurança em áreas sob influência de organizações criminosas. O pedido foi feito pela Promotoria de Justiça Eleitoral da 21ª Zona Eleitoral, que corresponde ao bairro de Olaria, na Zona Norte. O documento solicita ainda a presença do Exército para garantir a votação.

O órgão recebeu informações de atentados ao direito de votação próximo a comunidades dominadas por facções criminosas.

O documento traz ainda uma análise de informações colhidas pelo disque-denúncia, que registrou 177 denúncias sobre a influência de traficantes milicianos nas eleições. Na impossibilidade de reforçar a segurança nos locais de votação, o órgão pede que as urnas sejam deslocadas para outros locais próximos.