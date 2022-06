MP notifica Prefeitura e Câmara para prestar esclarecimentos sobre a Nova Lei Urbanística

O prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), o vice-prefeito Paulo Bagueira (Solidariedade) e o presidente da Câmara dos Vereadores, Milton Cal (PP) foram notificados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, para prestar esclarecimentos sobre a Nova Lei Urbanística de Niterói. O pedido foi feito pela promotora Renata Scarpa, da Tutela de Coletiva de Defesa da Cidadania de Niterói. Ontem (06), na reunião extraordinária no Compur (Conselho Municipal de Políticas Urbanas), a promotora se retirou do encontro em protesto ao comportamento do Secretário de Urbanismo, Renato Barandier.

Segundo a notificação, os chefes do Executivo e do Legislativo precisam explicar para o Judiciário sobre o trâmite do projeto de lei, que prevê o aumento do gabarito do município. De acordo com o MP, o ofício encaminhado pela Prefeitura à Câmara dando ciência sobre a produção de um substitutivo com alterações ao PL 416/2021 contraria o regimento interno da Casa Legislativa.

Dessa forma, o prefeito Axel é aguardado nesta sexta-feira (10), às 10h na sede do Ministério Público. O chefe do Executivo também irá precisar explicar a resposta ao órgão sobre uma recomendação feita pelo MP, no mês passado. No ofício em resposta, o Executivo nega a intenção de enviar um substitutivo com alterações, o que ocorreu uma semana depois, antecipado com exclusividade pela A TRIBUNA. A recomendação solicitou, na ocasião, que a Prefeitura pedisse a devolução do projeto de lei, justamente promovendo alterações no texto original, o que garantiria maior participação popular nas discussões.

Além disso, a convocação do vice-prefeito Paulo Bagueira é relacionado a outro motivo, também sobre a Nova Lei Urbanística. Na mesma sexta, às 14h, Bagueira precisará esclarecer a mensagem executiva à Câmara, que contém a informação de que o texto foi aprovado pelo Compur. Contudo, denunciado por membros do conselho e pelo prórpio MP, apenas as diretrizes da proposta foram analisadas.



Já o presidente da Câmara foi convidado a comparecer ao MPRJ, nesta quinta-feira (09/06), às 13 h, para esclarecer se a Mesa Diretora ou alguma Comissão legislativa solicitou ao Executivo auxílio para a confecção do substitutivo, e ainda para justificar o descumprimento da deliberação do colégio de líderes da Casa, que decidiu pela devolução do PL ao Executivo para que fossem realizadas as alterações necessárias.



Desde o início das discussões da Lei Urbanística de Niterói, o MPRJ já encaminhou cinco Recomendações ao prefeito e ao presidente da Câmara, para garantir maior participação popular no processo decisório. A Lei nº 10257/01, conhecida como Estatuto da Cidade, em seu artigo 43, prevê como ferramenta do regime democrático a participação popular nas decisões sobre a cidade, devendo ser utilizados instrumentos como debates, audiências e consultas públicas durante as discussões das propostas. A aprovação de uma lei sem a obediência a esse requisito é nula.