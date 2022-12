MP Eleitoral identifica irregularidades nas contas da chapa do governador Cláudio Castro

Leonardo Oliveira Brito



A Procuradoria Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro opinou pela desaprovação das contas da campanha do governador Cláudio Castro e de Thiago Pampolha, vice-governador eleito. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), houve uso irregular do fundo eleitoral pela candidatura.

O parecer da procuradoria aponta ainda que houve omissão de despesas e também valores sem origem identificada, por isso pede a devolução ao Tesouro da quantia estimada em R$ 3,2 milhões.

A Procuradoria Regional Eleitoral afirma ter identificado “diversas e graves irregularidades” na prestação de contas do governador. Entre elas, uso de recursos de origem não identificada, ausência de transparência no detalhamento dos gastos, não observância do princípio da economicidade e uso irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, como a contratação de uma agência de marketing, paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), no valor total de R$ 383 mil, para a criação de material publicitário, produção de material gráfico, e produção de programas de TV e rádio.



O MP aponta que uma das irregularidades detectadas foi a contratação de cabos eleitorais pelo triplo do valor de outros candidatos. A campanha de Cláudio Castro pagou diárias de R$ 144,33, enquanto a média dos demais candidatos foi de R$ 47,66.



Diante de todos os pontos citados, a analista do TRE afirma que o volume de divergências apontadas foi incompatível com o tempo de avaliação das contas. Segundo ela, não foi possível fazer todos os cruzamentos de dados e correlações entre as despesas, mas mesmo assim, o documento afirma que os argumentos apresentados pela campanha de Castro não seriam capazes de afastar as irregularidades constatadas.



Em razão dos enormes valores envolvidos, o setor técnico opinou pela gravidade da irregularidade. Agora, cabe ao colegiado do TRE a decisão final sobre as contas eleitorais do governador. Mas a legislação eleitoral não veda a diplomação de candidato eleito, mesmo em caso de eventual desaprovação da prestação de contas.



Outro lado

“A coligação Rio Unido e Mais Forte informa que o documento se trata de um parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e não do julgamento final sobre a prestação de contas da campanha do governador Cláudio Castro, que deve ser realizado nos próximos dias.

No entanto, a coligação vai protocolar uma petição para subsidiar a decisão do relator, corrigindo divergências interpretativas relacionadas aos documentos apresentados pela campanha e que compõem o processo. Importante ressaltar que todos os gastos foram feitos com transparência e seguindo as normas vigentes da Legislação Eleitoral.”