MP Eleitoral cumpre mandado de busca e apreensão na residência de pré-candidato a prefeito de Búzios

O Ministério Público Eleitoral (MPE), por meio da 172ª Promotoria Eleitoral, cumpriu nesta quarta-feira (16) mandado de busca e apreensão na residência do pré-candidato a prefeito de Armação dos Búzios João de Melo Carrilho. A medida foi expedida pelo juízo da 172ª Zona Eleitoral. Foram apreendidos documentos e o aparelho celular do pré-candidato.

A Promotoria Eleitoral busca apurar denúncias recebidas sobre a possível prática de diversos atos ilícitos pelo pré-candidato. De acordo com as informações que instruíram a instauração do Procedimento Preparatório Eleitoral, João Carrilho, inicialmente, teria utilizado um programa de rádio para se promover politicamente e fazer propaganda antecipada.

Posteriormente, o pré-candidato teria passado a realizar propaganda antecipada nas ruas com a utilização de um banner, montado em bairros carentes da cidade de Búzios, a pretexto de tirar dúvidas da população. Além disso, consta no procedimento que o pré-candidato teria realizado propaganda paga pelo Youtube, com impulsionamento de conteúdo. Por fim, foi noticiado que o pré-candidato teria convidado toda a população de Búzios para a convenção de seu partido, a qual contou com aglomeração de pessoas em plena pandemia do novo coronavírus.

O material apreendido será analisado para instrução das próximas etapas da investigação. Caso configurado eventual abuso de poder econômico, o pré-candidato poderá se tornar inelegível, tendo o registro ou o diploma cassado.