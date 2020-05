MP e Polícia Civil em operação contra fraudes na compra de respiradores para pacientes da Covid-19

Agentes do Ministério Público do Rio (MPRJ) e a Polícia Civil estão nas ruas nessa quinta-feira (7), em operação para cumprir Mandados de Prisão e de Busca e Apreensão para reprimir fraudes na compra emergencial de respiradores para pacientes de Covid-19 no estado.

Até o momento duas pessoas foram presas, no Centro do Rio, e conduzidos para a Cidade de Polícia. Agentes do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (Gaecc/MPRJ) e da Delegacia Fazendária também cumprem 13 Mandados de Busca e Apreensão.

Nas investigações, que correm em segredo de Justiça, o grupo obtinha lucros nos contratos de urgência, sem licitação, na aquisição de equipamentos.

Em apuração…