MP diz que inquérito que indiciou motorista de trágico acidente na RO está em análise

O inquérito sobre o acidente de carro que matou três jovens na Região Oceânica, no dia 8 de abril deste ano, já está nas mãos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). A investigação, por parte da Polícia Civil, foi encerrada no dia 4 de maio e o delegado Fábio Barucke, titular da 81ª DP (Itaipu), confirmou que, naquele dia, o caso seria encaminhado ao MPRJ.

Procurado pela reportagem de A TRIBUNA, o órgão confirmou, na tarde desta quarta-feira (19), que “inquérito policial mencionado foi recebido pela 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada dos Núcleos de Niterói e está em análise”. Entretanto, o MPRJ não deu um prazo para conclusão dos trabalhos.

A investigação foi encerrada com o indiciamento do motorista do automóvel, o estudante Leonardo Moraes da Silva Pagani, de 19 anos, por homicídio com dolo eventual, cujas penas, somadas, podem chegar a 30 anos de prisão. A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Leonardo e coloca-se à disposição para eventuais manifestações.

Na ocasião do fechamento do inquérito, Barucke falou sobre a rápida investigação, que foi concluída menos de um mês depois do acidente. “Uma investigação que trata de perda de vidas é sempre muito sensível, e isso nos leva a tratar o inquérito em prioridade e dedicar o tempo para uma desfecho mais célere possível, com todas as peças necessárias para decisão final da justiça”, afirmou o delegado.

Ainda no decorrer da investigação, o delegado citou que a análise vídeos gravados pelos jovens dentro do carro, antes do acidente; os depoimentos do próprio Leonardo e do outro sobrevivente, o jovem Raphael Eres Dudjak Guerreiro, de 18 anos; e o boletim médico de Leonardo, que atestou indícios de consumo de álcool, foram cruciais para o agravamento de homicídio culposo para o dolo eventual.

“Nós recebemos alguns vídeos que foram feitos minutos antes do fato. Ele [Raphael] confirmou também, nós mostramos os vídeos a ele, confirmando que foram feitos um minuto antes do acidente. Esses vídeos foram importantes, mostram que o motorista estava com as mãos fora do volante, em alta velocidade”, prosseguiu o delegado.

O acidente

Um gravíssimo e violento acidente de carro, no final da noite de 8 de abril, por volta das 23h30min, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, no trecho da descida da serra que dá acesso à Região Oceânica no Cafubá, em Piratininga, resultou na morte instantânea três deles.

Emmily de Souza Miranda, de 20 anos; Gabriel Palmieri da Costa Gonçalves, de 19 anos; e Roberta da Costa Miranda Ribeiro, de 17 (que era namorada de Raphael) estavam no automóvel, modelo Chevrolet Onix, que acabou destruído após capotagens múltiplas. A violência do impacto foi tamanha que as vítimas tiveram seus corpos arremessados para fora do veículo.