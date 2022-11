MP denuncia Gustavo Schmidt por agressão a PM

Embriagado, deputado estadual socou policial em blitz

Tudo começou com uma agressão a um policial militar, em Maricá. O fato, criado, em 2021, pelo deputado estadual Gustavo Schmidt (Avante) – que não quis ser parado em uma blitz, na Rodovia Amaral Peixoto -, gerou uma consequência: o procurador Antônio José Campos Moreira, do MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), apresentou, nesta quinta-feira (17), denúncia contra o parlamentar, acusando-o de ter abusado de sua autoridade; além de lesão corporal contra agente de segurança, desacato e ameaça.

De acordo com o MPRJ, o político se recusou a ser revistado, utilizando-se do cargo “que ocupa, invocando sua condição de agente público para eximir-se de obrigação legal e obter privilégio indevido, impedindo os procedimentos de abordagem e fiscalização”.

Na ocasião, agentes da Polícia Rodoviária Estadual alegaram que Gustavo Schmidt estava visivelmente alterado. Ele se apresentou como deputado e, liberado da revista, seguiu viagem em seu carro, mas decidiu retornar, pouco tempo depois.

A denúncia informa ainda que o parlamentar se dirigiu até o posto policial da via, exigindo a “apresentação da ordem de serviço” do policial Rafael Moreira da Mota, que a negou. Ato contínuo, Schimidt ofendeu o agente de segurança do estado, deferindo-lhe um soco.

À ocasião, a assessoria do deputado disse que a primeira abordagem policial foi “ríspida”. Outra alegação foi a de que, depois de Schimidt deixar o filho e a namorada em Saquarema, ele teria voltado para checar se a blitz era legal. Segundo o parlamentar, ao pedir a ordem da blitz, ele foi desacatado novamente e, a partir disso, começou uma discussão, mas sem agressão.

O caso mereceu destaque desta TRIBUNA. Em 24 de abril de 2021, o jornal informou que o deputado, então no PSL, envolveu-se na confusão e foi acusado de agredir um policial com um soco, além de ter insultado a equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária, na RJ-106, na Serra do Mato Grosso, em Maricá. No registro, detalhes da ocorrência em que, segundo relato dos militares, o parlamentar estava em estado emocional “visivelmente alterado”. O caso foi parar na 82ª DP (Maricá), onde os militares registraram ocorrência.

‘Valentia’ de deputado não é de hoje

Vale lembrar que, em 2020, Gustavo Schimidt já chegou a ser preso, após agredir um policial, numa festa privada, na casa de um produtor musical na Rua Enfermeira Amélia Rangel Garcia, em Camboinhas, na Região Oceânica. Na época, a pandemia de Covid-19 estava no auge e a recomendação era a de que a população adotasse isolamento social.

Hoje deputado estadual, ele tentou a reeleição em outubro último, mas não obteve votos suficientes para continuar no cargo, em 2023.

Em nota, a defesa de Schmidt disse que não teve acesso à denúncia e irá se manifestar nos autos do processo.