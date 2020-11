MP denuncia Flávio Bolsonaro e mais 16 ao TJ por rachadinha na Alerj

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) divulgou nessa quarta-feira (4) que apresentou denúncia contra o senador Flávio Nantes Bolsonaro (Republicanos-RJ), Fabrício Queiroz (ex-assessor do parlamentar) e outras 15 pessoas pela prática dos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita, ocorridos entre os anos de 2007 e 2018. A denúncia foi feita pelo procurador-geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussem, ao Tribunal de Justiça do Rio através da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e Direitos Humanos (Subcrim/MPRJ).

Na terça-feira (03), a denúncia ajuizada no dia 19 de outubro foi enviada o desembargador relator responsável, Milton Fernandes, após o mesmo retornar de férias. Foi decretado o “super sigilo” do processo. A denúncia possui mais de 300 páginas e nelas o senador é apontado como líder da organização criminosa atuante em seu gabinete. Segundo as informações, Queiroz cumpria a função de operador do esquema ilícito.

Agora o senador e demais envolvidos serão notificados e receberão as cópias dos documentos e os acusados apresentarão defesa em até 15 dias. Posteriormente a denúncia será colocada em pauta no Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

Há pouco mais de dois anos, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) relatou a movimentação de R$ 1,2 milhão em uma conta de Queiroz. O fato resultou no inicio das investigações sobre o esquema de corrupção.