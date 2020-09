MP conclui investigação de “rachadinha” de Flavio Bolsonaro e Queiroz na Alerj

O Ministério Público do Rio (MP-RJ) concluiu nesta segunda-feira a investigação sobre o suposto esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). O senador e Fabrício Queiroz, subtenente da reserva da Polícia Militar e assessor do senador quando este foi deputado estadual no Rio serão denunciados ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Flávio é acusado de ser líder da organização criminosa, enquanto Queiroz é apontado como o operador do esquema de corrupção que funcionava no antigo gabinete na Assembleia Legislativa fluminense. Eles são acusados pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em mais de dois anos de investigações foram produzidas cerca de 300 páginas de denúncia, que seria entregue ao Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) ainda nesta segunda.



De acordo com os promotores, que investigaram a partir dos dados das quebras de sigilo bancário e fiscal, Flavio usou R$ 2,7 milhões em dinheiro vivo do esquema das rachadinhas. Os valores correspondem aos três métodos pelo qual o filho do presidente Jair Bolsonaro teria “lavado” o dinheiro em espécie.



Queiroz foi preso em junho, na casa do advogado Frederick Wassef, em Atibaia, no interior de São Paulo. Até então, Wassef era advogado do senador na investigação. Queiroz foi trazido ao Rio para cumprir a prisão no Complexo Penitenciário de Bangu, porém um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), permitiu que ele fosse para prisão domiciliar em seu apartamento na Taquara, na Zona Oeste do Rio.





Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) foi o pontapé inicial para a investigação, que começou em julho de 2018. Foi identificada uma movimentação financeira atípica de R$ 1,2 milhão na conta de Queiroz. Mais oito assessores do então deputado estadual faziam repasses para Queiroz. Foram identificadas também transferências e depósitos de Márcia Aguiar, Nathália e Evelyn Queiroz, mulher e filhas do subtenente.



A investigação foi avançando e em abril de 2019 houve a quebra de sigilo bancário e fiscal de 106 pessoas e empresas. O MP verificou provas de um esquema no qual assessores eram nomeados e tinham que devolver a maior parte de seus salários para Fabrício Queiroz. O dinheiro era repassado por transferências, depósitos e em espécie. Segundo os promotores, o dinheiro era lavado e voltava para Flávio através de transações imobiliárias, na loja de chocolates que ele possui, além do pagamento de despesas pessoais com dinheiro vivo, o que oculta a origem.O Ministério Público do Rio (MP-RJ) denunciou ontem ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e Fabrício Queiroz, subtenente da reserva da Polícia Militar e assessor do senador quando este foi deputado estadual no Rio. Flávio é acusado de ser líder da organização criminosa, enquanto Queiroz é apontado como o operador do esquema de corrupção que funcionava no antigo gabinete na Assembleia Legislativa fluminense. Eles são acusados pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em mais de dois anos de investigações foram produzidas cerca de 300 páginas de denúncia, que seria entregue ao Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) ainda ontem. O Ministério Público do Rio (MP-RJ) denunciou nesta segunda-feira ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e Fabrício Queiroz, subtenente da reserva da Polícia Militar e assessor do senador quando este foi deputado estadual no Rio. Flávio é acusado de ser líder da organização criminosa, enquanto Queiroz é apontado como o operador do esquema de corrupção que funcionava no antigo gabinete na Assembleia Legislativa fluminense. Eles são acusados pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. São cerca de 300 páginas de denúncia. Foram mais de dois anos de investigação,



