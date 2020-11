MP autoriza reabertura das escolas de Niterói

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) conseguiu uma liminar no fim da tarde desta segunda-feira (23) autorizando a volta às aulas das escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, que ainda não estavam liberadas. As escolas já podem funcionar a partir da próxima terça-feira (24).

Uma comissão formada por 47 escolas conseguiu o direito da reabertura depois de oito meses impedidas de funcionar por causa da pandemia. Em Niterói, as medidas de enfrentamento foram deflagradas inicialmente, por meio da edição do Decreto nº 13.506/2020, de 16 de março de 2020, que declarou emergência de saúde pública. Na ocasião foram adotadas medidas restritivas dentre elas a suspensão das aulas presenciais nos estabelecimentos de ensino situados no município de Niterói.

O documento assinado pelos promotores Marcele Navega e Paulo José Sally diz que “É cedico que o ensino on-line de crianças está longe de atender aos seus interesses e se tornar um método pedagógico de verdadeira construção de conhecimento. Ademais, na primeira infância, o ensino através de telas é inócuo e pode ser prejudicial ao seu desenvolvimento. Além disso, a escola constitui um espaço de promoção de outros direitos igualmente protegidos constitucionalmente, como a saúde, a segurança alimentar, o lazer, a cultura, a dignidade e a convivência comunitária”.

Em nota, a assessoria de imprensa que representa as 47 escolas informa que uma carta aberta já tinha sido entregue à prefeitura na semana passada pedindo a reabertura. Uma reunião será feita com a Secretaria de Saúde do Município para discutir a autorização e estabelecer protocolos de prevenção. No entanto, algumas escolas já retomam o funcionamento ao longo desta semana.