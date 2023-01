MP analisa acordo de CCR Barcas com o governo

O Ministério Público do Rio vai analisar a minuta de acordo entre a CCR Barcas e o Governo do Estado para a continuidade do grupo no sistema de transporte de barcas. A concessão dxa CCR termina no próximo dia 13.

Uma reunião entre as partes na tarde de ontem (30) foi vista como positiva pela Secretaria de Estado de Transportes, mas não houve decisão definitiva a menos de duas semanas para o término do contrato de concessão. Ainda não há previsão para o término do estudo do MPRJ.

Os técnicos do Governo do Rio apresentaram ao Ministério Público a metodologia, os cálculos e os valores do acordo firmado com a concessionária, em dezembro passado.

O acordo precisa ser aprovado pelo Ministério Público e depois ser homologado pela Justiça. Isso porque o contrato atual entre a concessionária e o Governo foi declarado nulo em uma decisão judicial em segunda instância. Um dos recursos aguarda decisão final desde 2017, no Superior Tribunal de Justiça.

Segundo fontes da BandNews FM, a minuta do acordo foi comemorada pela CCR Barcas, que deve receber o valor devido pelo Governo do Rio. O débito pode chegar a aproximadamente R$ 1 bilhão e 200 mil. A dívida será paga durante o período do novo contrato temporário com desconto de 40% do cálculo inicialmente apresentado pela empresa. O déficit financeiro do contrato já havia sido provado judicialmente.

Em sessões anteriores do Tribunal de Contas do Estado, a conselheira do TCE Mariana Montebelo manifestou pelo menos duas vezes preocupação com a real possibilidade de descontinuidade do funcionamento do transporte.

No início de janeiro, a Secretaria de Transportes cobrou o envio de pelo menos seis produtos prometidos pela UFRJ. O processo administrativo que reúne todas as informações do caso está sob sigilo.

O serviço de barcas no Rio conta com seis linhas e transporta, em média, cerca de 50 mil passageiros diariamente.