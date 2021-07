Movimentos feministas e LGBTQIA+ apoiam vereadora em ato na Câmara de Niterói

Movimentos sociais feministas e LGBTQIA+ se uniram na tarde desta quinta-feira (8), em frente a Câmara de Vereadores, no Centro de Niterói, em um ato de solidariedade aos ataques homofóbicos sofridos pela vereadora Veronica Lima por parte do colega prlamentar Paulo Eduardo Gomes.

Cerca de 80 pessoas estiveram reunidas na porta da Câmara para apoiar a vereadora Veronica Lima, que estava presente e reforçar a luta contra o preconceito.

“Dói muito mais quando esses ataques vem de um amigo, de um aliado. Me dói estar aqui falando de um vereador que já esteve ao meu lado em muitas batalhas, que já me prestou favores pessoais, que já me socorreu. Mas essa atitude não pode passar.

Histórico de luta e de esquerda não é desculpa para ser lesbofóbico, violento e misógeno. Estamos lutando pela desconstrução, fomos formados por uma sociedade que é preconceituosa, mas quem bate no peito pr dizer que defende direitos humanos, tem mais responsabilidade com essas pessoas. O dia de hoje me entristece muito porque mulheres que foram eleitas democraticamente, para ocupar um espaço de representação, estão aqui dentro sendo silenciadas e violentadas. Isso não é exaltaçã, nem nervosismo. Isso é violência e deve ser apurado como tal”, desabafou a vereadora Walkyria Nichteroy.

A motivação para o ato veio após a vereadora do PT ser alvo de ataques do parlamentar Paulo Eduardo Gomes, do PSOL, na tarde de ontem, durante uma reunião na Câmara. Verônica Lima foi desrespeitada por Gomes, que direcionou sentenças machistas e lesbofóbicas para a primeira mulher negra eleita para a Câmara da cidade, e precisou ser contido por colegas da Casa Legislativa. Diante do ocorrido, a vereadora fez um registro de ocorrência contra Paulo Eduardo e afirmou que vai formalizar uma representação oficial por quebra de decoro parlamentar.

Binho Guimarães, Walkyria Nichteroy, Jhonatan Anjos, Verîonica Lima, Renato Cariello e Benny Briolly

A vereadora Benny Briolly, que já sofreu ataques transfóbicos do vereador Douglas Gomes, também esteve no ato apoiando a colega parlamentar.

“Venho aqui Verônica, em nome das mulheres do PSOL, dizer que nós repudiamos a atitude do vereador Paulo edurdo Gomes, assim como repudiamos qualquer forma de violência ainda mais com uma mulher negra, lésbica, combativa nas lutas da cidade. Eu estou tão revoltada que nem tenho muito o que falar. Estamos juntas para enfrentar isso. Nós parlamentares mulheres do PSOL estamos encaminhando no dirretorio do PSOL municipal, estadual e nacional providências efetivas e necessárias para que as medidas sejam cumpridas e as vereadoras dessa casa não sejam mais vítimas de lesbofobia. Me perdoe, em nome do PSOL”, disse a vereadora Benny nriolly muito emocionada.

Veronica Lima registrou uma ocorrência na 76ª DP, no Centro, na última quarta-feira (7) contra o vereador Paulo Eduardo Gomes, depois que, segundo a vereadora petista, Gomes a “constrangeu” ao afirmar que “se ela quisesse ser homem”, então ele a trataria como tal. Ela fez um longo desabafo no Instagram e também alegou que “o desrespeito direcionado a mim pelo parlamentar não começou agora e está se intensificando cada vez mais”.

Esta não é a primeira vez que ambos discutem de forma áspera. Em sessão realizada no início de junho, quando a Câmara debatia a proposta urbanística para requalificação urbana dos imóveis no Centro de Niterói, ambos tinham opiniões divergentes e discutiram durante a plenária. Verônica chegou a dizer “que estava de saco cheio de ser humilhada por Gomes”.

Em nota o vereador Paulo Eduardo Gomes reconheceu o erro e disse que vai refletir junto com o partido sobre o fato. “Reconheci que não poderia ter agido desta forma com uma vereadora mulher. Pedi desculpas na hora e em plenário. Entretanto, apesar de elevar o tom, jamais fiz menção de agredir a vereadora fisicamente — sequer consideraria essa hipótese. Este relato não corresponde à verdade. Em meio a uma acirrada discussão sobre projetos de lei, acabei perdendo a razão. Há mais de 40 anos me dedico à defesa dos direitos humanos e ao combate a todas as opressões. Peço novamente desculpas sinceras à Vereadora por ter perdido a cabeça e me exaltado de forma totalmente descabida. Vou me reunir com a Direção do Psol Niterói e meu partido irá me ajudar a refletir coletivamente sobre este fato e sobre a melhor forma de avançar nesta necessária autocrítica. Quem conhece minha luta e minha trajetória, sabe que entendo que o machismo é inadmissível e deve ser combatido cotidianamente. Entendo que os homens precisam ser antimachistas e me comprometo coletivamente a não cometer mais este tipo de erro.”