Movimento no Mercado de Peixe está alto no período da Quaresma

As peixarias do tradicional Mercado de Peixe São Pedro, na Ponta da Areia, estão comemorando as vendas que já aumentaram pelo período da Quaresma (40 dias entre a quarta-feira de cinzas e Sexta-Feira Santa para os católicos). Os comerciantes percebem uma alta de 10% a 30% nas vendas do pescado e frutos do mar e os preços estão convidativos com descontos em torno de 35% em peixes como corvina, dourado e frutos do mar como o camarão.

O diretor da Associação dos Comerciantes e Amigos do Mercado de Peixe São Pedro, Atílio Guglielmo, explicou que o movimento no estabelecimento está maior pelo período católico e também em forma de desintoxicação alimentar. “Do final do ano até depois do carnaval é um período de muito descontrole alimentar. Quando o carnaval acaba as pessoas também querem dar uma espécie de limpada no organismo e isso também aumenta as vendas”, contou. Ele explicou ainda que os peixes que são de pesca programada, como por exemplo a tilápia e o camarão, ambos de cativeiro, estão com preços mais baixos pela quantidade de pescado criado. “Já os peixes que não são programados também estão com bons preços mas os descontos são menores”, completou.

A corvina em média custa R$ 14 o que representa 17,6% de desconto do preço habitual que é R$ 17. O dourado também está 18,18% mais barato, de R$ 22 por R$ 18. Na Peixaria Delta Mare o aumento nas vendas gira em torno de 30% mas os preços não aumentaram junto com a clientela não. O camarão está 37,5% mais barato sendo vendido o quilo de R$ 40 por R$ 25. O polvo também está sendo comercializado por R$ 75 contra R$ 99 em outros meses, desconto de 24,24%. Na grade dos peixes nobre só linguado também está com desconto de 18,75% sendo vendido de R$ 80 por R$ 65. “Quem gosta de peixe não deixa de consumir e o movimento está bom. Muitas delas evitam o consumo da carne vermelha por causa da religião. O importante é aproveitar os preços, a qualidade do pescado e a procedência”, frisou o gerente Edson Martins.

Já na Peixaria Bela Sereia o movimento aumentou apenas 10% mas já é comemorado pelos vendedores. A maior venda está sendo pela tilápia, que está 12,5% mais barata e sendo vendida de R$ 16 por R$ 14 o quilo e o camarão, de R$ 39 por R$ 46, desconto de 15,2%. “A tendência é que as vendas aumentem a cada dia. Quanto mais perto da Semana Santa mais vendemos peixe no mercado”, resumiu o vendedor Jucelito Silva. A aposentada Francisca Maia mora em São Gonçalo e esteve na manhã de ontem no Mercado de Peixe para comprar cabeça de peixe para um pirão e para fazer recheio de pastel. “O preço é muito bom e vale a pena sair de São Gonçalo para aproveitar os descontos”, contou a moradora do Rocha.