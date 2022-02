Movimento na rodoviária de Niterói é estimado em 70% do mesmo período de 2020

Mesmo com a transferência dos desfiles de carnaval no Rio de Janeiro e em Niterói para os dias 21, 22, 23 e 24 de abril, o movimento no Terminal Rodoviário Governador Roberto Silveira, no Centro da cidade, será grande no próximo final de semana. Sem desfiles e com blocos de rua proibidos o feriado foi mantido e a principal rodoviária de Niterói estima 70% do movimento no mesmo período de 2020. A Região dos Lagos está entre os principais destinos de quem vai embarcar na cidade; e os principais desembarques vão ser de turistas de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.

Para o feriado do carnaval a rodoviária montou um esquema especial entre 24/02 e 07/03 com 3.125 ônibus, sendo 2.705 regulares e 420 extras. A sexta-feira (25) e os domingos (27/02 e 06/03) são os dias de maior entrada e saída de ônibus do terminal, com 240 cada sem contar os carros extras. Ao todo estão previstos 1.570 ônibus para embarque em Niterói e 1.555 que vão desembarcar na cidade entre os 12 dias.

São estimados 31.100 passageiros, sendo 15.900 que vão sair de Niterói e 15.200 que vão desembarcar na cidade. O dia de maior embarque está previsto para sexta-feira (25) com 2.700 seguido do sábado (26) com 2.500 e da quinta (24) 1.600. Já o dia de maior número de passageiros chegando na cidade será o próprio sábado (26) com 1.700 passageiros, quarta (02/03) com 1.600 e a sexta-feira (25) com 1.500 desembarques.

De acordo com Beatriz Lima, porta-voz da concessionária, os destinos mais procurados são as regiões turísticas do Estado do Rio (Lagos, Serrana, Costa Verde, Vale do Café e Interior), além de cidades de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. E o movimento de maior desembarque será de cidades como São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.

“A população vacinada já atinge um percentual alto e as viagens pelo Brasil, principalmente as terrestres estarão aquecidas neste período tradicionalmente de grande demanda. O crescimento também está atrelado à ótima relação entre custo e benefício oferecido pelas empresas rodoviárias regulares com tarifas muita atraentes, algumas até 800% mais baratas que trechos aéreos”, explicou.

Beatriz ainda apontou que está ocorrendo uma tendência de passageiros migrando do aéreo para o rodoviário e preferindo serviços de luxo de viagens de ônibus. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Transporte Terrestres de Passageiros (Abrati) as categorias luxo de viagens rodoviárias também têm sido muito demandadas nesta retomada das viagens. “Houve um aumento de 15% na procura por serviços de luxo e diferenciados em viagens interestaduais”, finalizou.

Raquel Morais