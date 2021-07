Movimento intenso nos postos de vacinação

Pelo calendário de vacinação de Niterói, esta segunda-feira (5) é a vez dos moradores da cidade que tem 39 anos ou mais receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Também estão sendo vacinadas todas as gestantes e lactantes.

O movimento foi intenso durante toda manhã em praticamente todos os postos de vacinação da cidade. No posto da policlínica Dr. Carlos Antônio da Silva, na Av. Jansen de Mello, Centro de Niterói, de acordo com as pessoas que estavam no local para receber o imunizante, a espera na fila era de aproximadamente uma hora.

A administração do posto informa que, nesta segunda-feira, estão sendo aplicadas a primeira dose do imunizante Pfizer e a segunda dose das vacinas AstraZeneca e Coronavac. Ainda de acordo com a administração, o posto da policlínica Dr. Carlos Antônio da Silva não está permitido escolha do imunizante. Contudo, o posto confirma que há casos de pessoas que desistem da vacinação quando descobrem que o imunizante que está sendo aplicado é do fabricante AstraZeneca.

O técnico de refrigeração Rodrigo Casanova, de 39 anos, destaca a importância da vacinação: “O importante é ser vacinado, independente do fabricante. Vacina boa, é vacina no braço. Graças a Deus chegou o meu dia! Não via a hora de ser imunizado”, desabafou Rodrigo.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a entrada nos locais de vacinação é das 8h às 16h, com imunização até às 17h.