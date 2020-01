Movimento grande para venda de peixe

O movimento no Mercado de Peixe São Pedro, na Ponta da Areia, em Niterói, está intenso e os descontos na venda do pescado variam entre 10% e 30%. Comerciantes comemoram as vendas e estimam esse panorama positivo até março, principalmente pelo período da Quaresma (40 dias entre a quarta-feira de cinzas e Sexta-Feira Santa para os católicos). A alta no preço da carne bovina está diretamente ligada as boas vendas no principal mercado de peixe do estado do Rio de Janeiro. Apesar do anúncio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) da redução do valor da carne em 15% na cotação da arroba do boi gordo, os descontos ainda não são sentidos pelos clientes, que optam cada vez mais pelo peixe como fonte de proteína animal.

O comerciante Joselito Silva, 32 anos, do box Bela Sereia, disse que está oferecendo descontos de 15% até 28% na compra de alguns peixes, como por exemplo o namorado, que o quilo passou de R$ 25 para R$ 19,99, diferença de 20%, e o dourado que caiu de R$ 28 para R$ 20 o quilo, desconto de 28,57%. “A carne está com preço alto e o movimento no mercado de peixe aumentou muito. As pessoas substituem a proteína para conseguir economizar e a venda do peixe aumentou com isso”, contou.

Já o peixeiro Edson Martins, da peixaria Delta Mare, apontou a proximidade do período da Quaresma, em que já aumenta o consumo do peixe devido restrição da carne vermelha por muitos católicos, como um fator a mais para o aumento das vendas. Ele explicou que aumentou em 70% as vendas do pescado e que os mais procurados são os filés sem espinhas. O salmão é campeão de vendas e está com 21,34% de desconto, de R$ 75 caiu para R$ 58,99. Já o viola desceu de R$ 55 para R$ 49,99 ou 9,10% de desconto; assim como o camarão que caiu 25,7%, de R$ 35 sendo vendido por R$ 26 o quilo.

O aposentado Antônio Pereira, 68 anos, esteve na manhã de ontem no mercado Ponta da Areia e comprou camarão para o almoço. “Eu começo naturalmente a diminuir o consumo da carne vermelha e estou aproveitando também que o preço está bom. Também comprei peixei para o meu sogro e é bom aproveitar essas oportunidades para comer um peixe de qualidade e aproveitar os preços”, resumiu.