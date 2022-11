Mourão envia mensagem a Alckmin e reconhece derrota

Nesta segunda-feira (31), Hamilton Mourão, atual vice-presidente da República, enviou uma mensagem de texto ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Trata-se do primeiro contato de que se tem notícia entre representantes do alto escalão do governo com a chapa vencedora das eleições, encerradas no domingo (30).

Entretanto, até agora, o presidente Jair Bolsonaro não se pronunciou sobre a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não pretende telefonar para parabenizar o adversário, como manda o protocolo.

Na mensagem enviada a Alckmin, Mourão se colocou à disposição para contribuir com o processo de transição que envolva as questões do vice-presidente. Ele também avisou que o Palácio Jaburu, residência oficial dos vice-presidentes da República, estará aberto para que Alckmin e sua mulher, Lu Alckmin, conheçam o espaço.

O texto foi disparado até tarde. Até agora, porém, Alckmin não respondeu a mensagem de Mourão.