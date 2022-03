Mototaxista é baleado em São Gonçalo

Um mototaxista foi baleado, enquanto trafegava pelo bairro de Santa Catarina, em São Gonçalo, na noite dessa quarta-feira (30). A Polícia Civil registrou o caso e, a princípio, a vítima, de 26 anos, teria sido atingida por uma bala perdida.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada ao Pronto Socorro Central (PSGSG), para onde a vítima foi encaminhada. Consciente, o mototaxista afirmou que estava passando por uma via da região quando foi atingido no pescoço e antebraço direito.

De acordo com a unidade de saúde, o rapaz não corre riscos e continua recebendo atendimento médico no hospital. Não há, até o momento, indícios sobre a origem do disparo. A 72ª DP (São Gonçalo) registrou boletim de ocorrência e ficará responsável pela investigação.