Mototaxista acusa policias de terem atirado contra ele

Um mototaxista foi baleado, na manhã desta quarta-feira (8), durante ação do Segurança Presente na localidade da Riodades, no Fonseca, Região Norte de Niterói. A vítima afirma que os policiais dispararam antes de abordá-los, enquanto os agentes alegam que o homem desobedeceu ordem de parada, jogando a moto em cima da equipe.

Os policiais afirmam que estavam procurando dois homens que estariam cometendo furtos usando uma moto. Quando passavam pela Travessa Luís Nascimento Lopes, os agentes alegam terem visto uma motocicleta com as mesmas características. Além do piloto, havia outro homem na garupa, que se identificou como passageiro.

Ainda segundo os agentes, o piloto desrespeitou a ordem de parada e teria feito “menção a puxar algum objeto de dentro do casaco”, o que fez os policiais dispararem uma vez contra o veículo. O tiro feriu o motociclista de raspão na coxa esquerda. O homem foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), onde foi medicado e liberado em seguida.

Piloto, garupa e os policiais foram, na sequência, à 78ª DP (Fonseca), onde prestaram depoimento. O homem, que seria passageiro do mototaxista, disse que os policiais não deram ordem de parada. Ele tem 23 anos e não quis se identificar. De acordo com o Segurança Presente, o rapaz possui passagens anteriores pela polícia, mas tanto ele quanto o piloto não estavam com nada ilícito.

Delegacia do Fonseca está investigando caso – Foto: Arquivo/Marcelo Feitosa

“Trabalho com serviço social, estava seguindo para o trabalho. Vimos três motos passando, mas em momento algum os policiais mandaram o piloto parar. Depois que a gente passou ele seguiu o trajeto. Quando vi, o mototaxista tinha sido atingido”, afirmou o passageiro. O delegado Geraldo Assed confirmou que o caso será investigado para apurar as circunstâncias da abordagem.

“A gente vai instaurar inquérito policial para apurar isso tudo. Em princípio, há uma lesão corporal provocada por perfuração por arma de fogo. A gente vai averiguar se foi em legítima defesa do policial. Eles alegam que o mototaxista jogou a moto em cima deles, não obedecendo a ordem de parada. Não vai ficar ninguém preso e, no decorrer as investigações, a gente vai apurando melhor”, disse Assed.