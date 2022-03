Motoristas reclamam do impacto no bolso com aumento da gasolina

Longas filas, indignação e lamentação marcaram as 24 horas depois do novo reajuste no preço dos combustíveis. Antes da virada para o dia 11, alguns postos em Niterói ainda não haviam alterado o preço, o que ocasionou uma grande movimentação. O que foi o caso no posto localizado na esquinada avenida Roberto Silveira, com a rua Domingues de Sá, flagrado pela reportagem, veja o vídeo abaixo. O estabelecimento estava cobrando R$ 6,99 por litro, antes de realizar a mudança, somente na tarde de ontem (11). Em Piratininga, ocorreu o mesmo procedimento, no único posto de gasolina do bairro.

Duas filas: uma localizada na avenida Roberto Silveira, e outra na Domingues de Sá – Victor Andrade

Uma das justificativas da Petrobras sobre o reajuste do aumento da gasolina, foi o conflito entre Rússia e Ucrânia. Por causa da guerra entre os países, o galão de petróleo disparou, sendo que o país russo é a segunda nação que mais produz. E como num efeito borboleta, o vento das ações no Leste Europeu, se transformou em verdadeiro tormento para os brasileiros, na América do Sul. A servidora pública Renata Diuana, 34, explica como apenas este aumento pode impactar na entrega de outros serviços, que são influenciados pelo preço dos combustíveis.

“Essa questão toda impacta em alimentos, energia, serviços e serviços. Você vê que os índices são uma fotografia do que a gente realmente vive, com um salário que não tem reajuste, é baixo, e as coisas estão muito altas” disse.

O estudante Mateus Pessanha, 25, compartilha da mesma ideia de que a alta no preço nos custos básicos da sociedade não foi acompanhado de um aumento do salário-mínimo. Porém, ele ainda salienta que, apesar do conflito armado no continente europeu, o preço da gasolina vem aumentando nos últimos anos.

“De fato o conflito entre a Rússia e a Ucrânia reflete no preço do combustível, mas não podemos deixar de lembrar que o preço da gasolina vem aumentando absurdamente nos últimos anos. O preço do litro quase dobrou nos últimos 4 anos. Onde o impacto é gigante no bolso do trabalhador. Particularmente falando, vou ficar sem abastecer o carro. Como não preciso para ir ao trabalho, não se torna tão essencial, podendo buscar outros meios de transporte para momentos recreativos ao final de semana” garantiu.

O corretor de imóveis Ubiratan Ramos, 35, acredita que, ao contrário do que aconteceu na década de 2000, quando a população brasileira cresceu economicamente junto com a economia do país, agora a tendência é piorar. Se o aumento de um serviço impacta em outro, a população mais pobre provavelmente não terá como comprar itens básicos para saúde, alimentação e higiene, e a vida precária pode voltar entre as classes mais baixas.

“Vejo isso como uma regressão, onde daqui a pouco, surgirão mais comunidades em função do desemprego, e do baixo poder aquisitivo dos mais fracos. Pois, vão procurar um local onde eles não paguem mais água, luz e, se for preciso, vão cozinhar na lenha. Por isso digo regressão. Este será o grande impacto que o governo está forçando, sem tomar uma iniciativa adequada ao atual mercado econômico do país” denunciou.

Além do aumento da gasolina, outras altas ocorreram

Anunciado pela Petrobras no último dia 10, o aumento da gasolina foi de R$ 0,54. Para as distribuidoras passou de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, aumento de 18,8%. E o diesel, o preço médio foi de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, alta de 24,9%. Além disso, o pãozinho nosso de cada dia também terá preços reajustados junto com vários alimentos que têm trigo na composição, entre eles o óleo de soja. Desde o início do conflito, o trigo já subiu 46,25% no mercado global. Os efeitos desses aumentos serão sentidos por aqui quando a indústria da alimentação tiver de comprar as novas safras, inclusive do percentual de produção brasileira.