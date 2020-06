Motoristas recebem máscaras na Ponte Rio-Niterói

Uma equipe da Prefeitura de Niterói esteve nas cabines do pedágio da Ponte Rio-Niterói, na terça-feira (23), para distribuir máscaras de proteção para os motoristas e ocupantes dos veículos. A ação levou aproximadamente três horas e entregou 15 mil máscaras de tecido reutilizável.

Rubia Cristina Secundino, secretária Executiva da Prefeitura de Niterói e responsável pela aquisição das máscaras, explica a importância da ação.

“O uso de máscara é imprescindível. Se utilizada da forma correta, ela salva vidas. De acordo com especialistas, vamos precisar conviver com esse equipamento de proteção por mais alguns meses e cada pessoa precisa ter, no mínimo, de 4 a 6 peças para passar o dia e trocar no tempo correto, a cada 2 ou 3 horas. Vamos adquirir mais um milhão de máscaras e vamos iniciar mais ações de distribuição pela cidade”, ressalta a secretária.

Durante as três horas, as equipes entregaram máscaras para motoristas, motociclistas e caminhoneiros que cruzavam a ponte em sentido à Niterói, nas cabines de pedágio. O motorista Mario Jorge (53) é vigilante e exaltou a postura da prefeitura.

“Essa iniciativa da Prefeitura de Niterói é ótima. Tem muita gente irresponsável na rua sem máscaras”, disse o vigilante.

A Prefeitura já distribuiu mais de 1,3 milhão de máscaras de tecido reutilizável. Desde o dia 23 de abril, o uso do equipamento é obrigatório nas áreas públicas como ruas, ônibus, padarias, supermercados, hospitais, filas de bancos entre outras. O objetivo é diminuir a propagação do vírus que se espalha rapidamente e é invisível aos olhos.