Motoristas que abastecerem no Rio podem ganhar desconto no IPVA

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nessa quinta-feira (24), o Projeto de Lei 3.952/2021, que prevê desconto de até 20% no Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para motoristas que abastecerem no Estado do Rio de Janeiro. A proposta é dos deputados estaduais Luiz Paulo (Cidadania) e Lucinha (PSDB).

Caso sancionada, a Lei prevê a criação do programa “Meu Combustível dá Desconto” e é considerada, pelos autores, uma forma de combater a sonegação fiscal. “É bom para o cidadão, que pode obter abatimento em um imposto que tanto pesa no orçamento familiar e é bom para o Estado que amplia a arrecadação, combatendo a sonegação. Só não presta pra quem sonega impostos”, afirmou Luiz Paulo.

A Lei limita os descontos a um veículo por CPF e serão aplicados no ano subsequente ao da emissão das notas fiscais. Os abatimentos vão funcionar da seguinte maneira: 10% para gastos entre mil reais e R$ 3 mil; 15% para a faixa de R$ 3 mil a R$ 5 mil; e 20% para despesas com combustível acima de R$ 5 mil. Agora, a proposta vai para as mãos do governador Cláudio Castro (PL), que terá 15 dias para sancionar ou vetar.