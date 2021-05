Motoristas escapam de paredão no BBB do trânsito de Niterói

O que era para ser um show de realidade ficará apenas na ilusão. A fiscalização das infrações de trânsito, pelo Centro de Controle Operacional (CCO), mediante aplicação de multas utilizando sistema remoto, o chamado BBB do trânsito, anunciado para começar no dia 21 de abril, não está valendo.

Em nota, a Nittrans informou que “as câmeras de videomonitoramento do Centro de Controle Operacional (CCO) não estão autuando motoristas”. Assim sendo, as placas, até então, são apenas advertências de algo que não está ocorrendo.

FAKE NEWS: MULTAS NA GAVIÃO PEIXOTO A 40KM/H

Um áudio circulou por meio de aplicativos de comunicação durante esta segunda-feira (3), alarmando as pessoas para a aplicação de multas na Rua Gavião Peixoto, em Icaraí. “Bom dia! Aviso aos desavisados. “Velocilômetro” na Gavião Peixoto. De fora a fora. Tem placa informando. Multa por velocidade. A velocidade dela inteira é 40km². Lembrando que a Gavião Peixoto ela cruza até o canal ali da Avenida Ary Parreiras… tá? Eu to vendo um monte de gente andando a 40, Praia de São Francisco, a 40, eles estão multando por câmeras. As multas vão começar a chegar mês que vem. Fiquem espertos” – diz o áudio com a notícia falsa.