Motoristas enfrentam trânsito lento na saída para o feriadão

Quem deixa a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, onde estão cidades como a capital, Niterói e São Gonçalo, para seguir rumo à Região dos Lagos e Norte Fluminense, vai enfrentar trânsito complicado na Ponte Rio-Niterói e Rodovia BR-101, na tarde deste sábado (9). Além disso, chove em pontos isolados.

De acordo com a concessionária Arteris Fluminense, que administra a BR-101, o trânsito está intenso entre o km 312, em São Gonçalo, e o km 293, em Itaboraí, na pista sentido Espírito Santo. Além disso, a concessionária alerta que chove em pontos alternados da rodovia no Norte Fluminense e Baixada Litorânea.

Na Ponte Rio-Niterói, a situação também é de lentidão. De acordo com a concessionária Ecoponte, a travessia no sentido Niterói, por volta das 16h25min, estava sendo feita em 26 minutos. É importante ressaltar que, em situação de tráfego normal, o percurso é feito em 13 minutos. Os pontos de lentidão vão da Reta do Cáis à Praça do Pedágio.

Feriadão

A Rodovia BR-101 deve receber cerca de 405 mil veículos entre Niterói e a divisa RJ/ES, em Campos dos Goytacazes. A estimativa é da concessionária Arteris Fluminense, que administra a via. A maior concentração deve acontecer entre as cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá e Rio Bonito. Neste sábado, a previsão de tráfego é de 87 mil veículos, com movimentação intensa nas primeiras horas da manhã.

As principais rodovias federais do Estado já estão com policiamento reforçado para o feriadão de Nossa Senhora de Aparecida, que vai até a próxima terça-feira. Além da Operação Égide, deflagrada na semana passada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou a operação Nossa Senhora Aparecida 2021, que começou nessa sexta-feira (8).