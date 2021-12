Motoristas de app podem rodar com ar condicionado

Assim como os ônibus e táxis de Niterói, Uber e 99 estão com o ar condicionado liberado. É só o passageiro pedir e o motorista tem a obrigação de ligar. Não existe nenhuma determinação das empresas proibindo o ar.

Mais do que conforto, ar condicionado é uma questão de saúde porque impede o calor extremo, filtra a poluição do ar, reduz drasticamente o barulho externo.

Jarbas Lasmar, que dirige um Fiat Siena, diz que “é uma bobagem achar que está economizando combustível desligo o ar. É uma questão de dirigir com moderação, evitar acelerações. Só desligo o ar quando o passageiro pede”.

A gerente de supermercado Regiane Dutra, que mora em Itaipu, usa carros por aplicativo diariamente para ir trabalhar. “Eu divido o valor da corrida com a empresa. É muito melhor porque não atraso, a viagem é rápida e quando o carro está sem ar, peço para ligar. É impossível estar saudável nesse calorão.”

A 99 informou em nota que desde que a situação de pandemia foi declarada oficialmente pela Organização Mundial de Saúde (OMS), vem atuando no desenvolvimento de ações para orientação e proteção que garantam a saúde e a segurança de motoristas e passageiros da plataforma. A empresa investiu R$32 milhões para o desenvolvimento do Pacote de Proteção que inclui a parceria inédita com a consultoria do Hospital Sírio-Libanês no desenvolvimento de um Protocolo de Saúde com orientações aos usuários para prevenir o contágio e transmissão pela Covid-19 antes, durante e depois das viagens. Dentre as recomendações do protocolo, está a manutenção dos vidros abertos do veículo durante a viagem para aumentar a circulação de ar. As janelas abertas são muito mais seguras para todos. Porém, caso não seja possível dispensar o ar condicionado, a orientação é falar o mínimo possível, mesmo com a utilização de máscara, que é outro item de segurança obrigatório para motoristas e passageiros durante as corridas.

Também é fundamental a limpeza das mãos com álcool em gel. Enquanto o país retoma suas atividades normais e o cenário de pandemia permanece, as medidas de precaução devem ser seguidas por todas as pessoas.