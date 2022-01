Motoristas cometeram mais infrações durante Ano Novo, aponta PRF

As infrações de trânsito mais que dobraram ao longo do feriadão de Ano Novo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou às 23h59 de domingo (2) a Operação Ano Novo 2022. As atividades foram iniciadas no dia 30 de dezembro e teve como objetivo reduzir a gravidade de acidentes no trânsito e aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais do Rio.

Houve um reforço nas fiscalizações, priorizando pontos e horários estratégicos onde há maior incidência de acidentes graves e criminalidade, conforme apontam as estatísticas do órgão. As equipes reforçaram os trechos das BRs 101-Norte (Niterói-Manilha), 101-Sul (Rio-Santos), 116 (Presidente Dutra) e 040 (Washington Luís).

Os números a seguir fazem parte do balanço da ação, divulgado nesta segunda-feira (3). Os condutores se mostraram mais prudentes em relação aos acidentes de trânsito, cuja queda foi de 17% e desses, os graves, com queda de 36%. O número de autuações totais (infrações de trânsito) aumentaram consideravelmente em 173%.

O número de infrações mais importantes foi a da não utilização de cadeirinha, com um aumento de 153%; a não utilização de capacete de segurança, 52%; os de alcoolemia, 167%; ultrapassagem, 192% e a de dirigir não utilizando o cinto de segurança, 75%.

Um dado muito importante foi o número de fiscalizações, sendo de pessoas, um aumento de 198% e de veículos um aumento de 176%, e principalmente os de testes de alcoolemia com aumento de 1673%, percentual bastante expressivo. Já em 2021/2022 foram quatro vítimas fatais no trânsito, em 2020/2021 foram três.

O superintendente da PRF no Rio, inspetor Romulo Silva, destacou a importância do policial nesses feriados prolongados, exercendo uma fiscalização assídua para evitar acidentes e mortes nas rodovias fluminenses. Ao todo, foram detidas 27 pessoas por diversos crimes e foram recuperados 9 veículos provenientes de roubo ou furto.

Operação Égide

A PRF continua com a operação Égide, iniciada em 1º de outubro de 2021, que faz parte do planejamento institucional na repressão ao crime nas rodovias federais. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do Rio. As ações têm como principal objetivo o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos e também ao tráfico de drogas e armas nas rodovias federais fluminenses.