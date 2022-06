Motorista perde controle e cai dentro de cratera de obra da Prefeitura de São Gonçalo

A madrugada começou agitada em São Gonçalo. Após um caminhão de gás pegar fogo na BR-101, na altura do KM 319, em Neves, no bairro Mutuá um veículo caiu dentro de uma cratera de uma obra da Prefeitura. O acidente aconteceu na Avenida Paula Lemos e relatos de comerciantes locais esse foi o quarto acidente que acontece na localidade desde o início das obras para colocação de manilhas.

O motorista identificado como Vander Silva de 37 anos estava dirigindo de madrugada na avenida, quando na altura do número 31 não viu a sinalização da obra. O carro caiu dentro da enorme cratera aberta pelos funcionários da prefeitura para a substituição das manilhas da rua.

De acordo com relatos das pessoas que trabalham no entorno do local do acidente, ele não se feriu e os bombeiros do Quartel de São Gonçalo foram acionados por volta das 1h. O veículo, um Honda HRV prata, foi retirado da cratera por volta das 10h da manhã e a obra continuou a ser feita.

Segundo funcionários da prefeitura a intervenção na rua começou no início desse mês. O cronograma indica que no final de semana a obra será finalizada mas a Prefeitura de São Gonçalo foi questionada sobre esse assunto mas ainda não se manifestou.